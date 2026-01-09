À LA UNE DU 10 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : après Nicki Nicole, un nouveau flirt canon pour Lamine Yamal ? 
[23:00]ASSE : le rivalité face à l’OL prend une cartouche, un changement majeur réclamé !
[22:33]OM : le vestiaire de De Zerbi visé par une grosse accusation, le PSG et le FC Nantes impliqués
[22:06]CAN 2025 : Brahim (Real Madrid) dans l’histoire, l’aventure continue avec le Maroc pour Hakimi (PSG) et Aguerd (OM)
[21:52]Real Madrid : attendu titulaire face au FC Barcelone, Mbappé remet Xabi Alonso à sa place
[21:32]FC Barcelone Mercato : c’est confirmé, le Barça a pris sa décision définitive pour Rashford
[21:15]OGC Nice Mercato : en plus de Wahi, Haise voulait un autre ancien du RC Lens et de l’OM
[20:43]FC Nantes : la Ligue des Champions à la Beaujoire, Kantari l’affirme haut et fort !
[20:23]PSG Mercato : les détails du contrat proposé à Dembélé sont connus, sa réponse est terrible !
[20:10]ASSE Mercato : Davitashvili sur le départ, ça fait débat chez les Verts
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : attendu titulaire face au FC Barcelone, Mbappé remet Xabi Alonso à sa place

Par William Tertrin - 9 Jan 2026, 21:52
💬 Commenter
Kylian MBappé
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Kylian Mbappé pourrait être titularisé dimanche pour la finale de la Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone, malgré sa récente blessure au genou gauche. Touché début décembre et arrêté le 31 décembre après une IRM révélant une entorse, l’attaquant français devait initialement rester éloigné des terrains trois semaines. Mais onze jours après son arrêt, son retour semble déjà envisagé par le staff madrilène.

Jeudi, après la victoire en demi-finale contre l’Atlético (2-1), Xabi Alonso s’était montré optimiste sur la présence de Mbappé. « Il s’est entraîné aujourd’hui et ses sensations sont bonnes. Il a les mêmes possibilités de jouer que tous ceux qui sont convoqués », assurait le coach. Une déclaration qui pourrait sembler précipitée, certains observateurs rappelant qu’un retour trop rapide pourrait fragiliser le joueur.

Mbappé calme Xabi Alonso

Selon L’Équipe, Mbappé multiplie depuis le début de semaine les séances de soins et d’entraînements sous la supervision d’un préparateur physique et d’un kiné, alternant travail en salle et courses avec ballon pour tester sa douleur. Le club madrilène a décidé de le réintégrer avec le groupe après son entraînement de jeudi, et il a rejoint ses coéquipiers à Djeddah vendredi soir.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Si Mbappé fera le voyage, ce n’est pas pour une simple évaluation : le Real compte sur lui pour la finale, même si un dernier test samedi soir déterminera sa titularisation. Mais malgré tout, le Français, très motivé à l’idée de disputer ce Clasico et de viser son premier titre de la saison, ne veut prendre aucun risque et restera à l’écoute de ses sensations.

Une manière de montrer que, dans cette situation, c’est lui le patron. Pas Xabi Alonso ou le reste du staff. Mbappé pourrait également bénéficier d’une infiltration pour limiter la douleur et pouvoir jouer le match. Ensuite, il devrait retrouver un repos relatif face à Albacete en Coupe du Roi et possiblement contre Levante en Liga.

Entre l’envie de briller et la prudence médicale, Mbappé et Xabi Alonso devront trouver le juste équilibre pour ne pas gâcher un retour attendu avec impatience.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot