Une semaine après la victoire à Marseille (2-0), le FC Nantes affronte l’OGC Nice à la Beaujoire en 16es de finale de la Coupe de France. L’occasion de confirmer ce joli succès. Voici le onze d’Ahmed Kantari.

Duel de volatiles déplumés, ce dimanche à la Beaujoire. Mais les deux ont commencé à retrouver des couleurs grâce à l’arrivée de nouveaux entraînées. Le FC Nantes d’Ahmed Kantati s’est brillamment imposé à Marseille (2-0) dimanche dernier au terme d’une partie impressionnante de maîtrise. L’OGC Nice, lui, a arraché le nul à domicile contre le RC Strasbourg (2-2) pour la première de Claude Puel. Canaris et Aiglons vont vouloir confirmer ce début d’envol ce dimanche à 18h à la Beaujoire, en 16es de finale de la Coupe de France. Hélas pour eux, un seul n’y laissera pas des plumes. Voici le onze de départ de Kantari, qui fait quelque peu tourner pour l’occasion.

FCN : Carlgren – Amian, Tati, Mwanga, Cozza – Deuff, Tabibou, Lepenant – Cabella – Koné, Guirassy.