À LA UNE DU 13 JAN 2026
FC Nantes : Kantari confronté à une urgence avant le Paris FC

Par Raphaël Nouet - 12 Jan 2026, 23:30
L'entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, après l'élimination contre Nice.
L’élimination de la Coupe de France contre l’OGC Nice (1-1, 3 t.a.b. à 5) a confirmé les difficultés du FC Nantes à la Beaujoire. Un problème sur lequel va devoir se pencher Ahmed Kantari.

Une semaine après sa brillante victoire au Vélodrome (2-0), le FC Nantes avait l’occasion d’enchaîner un troisième succès, contre Nice (après celui en 32es de finale de la Coupe de France). Mais Ahmed Kantari a décidé de faire tourner, brisant la dynamique à peine née des Canaris. En plus d’un adversaire lui aussi revanchard après une première partie de saison catastrophique, l’entraîneur nantais est tombé sur un autre obstacle, qu’il va devoir apprendre à surmonter : le syndrome de la Beaujoire. Et celui-ci ne date pas d’hier, comme l’a rappelé un twittos après l’élimination.

Il faut guérir le syndrome Beaujoire au plus vite !

Sur ses 36 derniers matches à domicile, le FC Nantes n’a enregistré que… 6 victoires, dont 1 seule cette saison (contre Auxerre). Si l’élimination contre Nice est considérée comme un nul, la Maison Jaune compte 21 défaites sur ces deux dernières années. Un total incroyable quand on se rappelle qu’à une époque désormais assez lointaine, le FC Nantes était imbattable à domicile. Dans les années 70, il est resté invaincu sur ses terres pendant 1.768 jours, enregistrant 80 victoires et 12 nuls.

Ahmed Kantari va devoir très rapidement se confronter à ce problème car, ce week-end, son équipe va disputer un match très important à la Beaujoire contre un autre mal-classé, le Paris FC.

