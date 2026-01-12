Une douleur à l’aine gêne Zuriko Davitashvili : l’ailier géorgien (24 ans) de l’ASSE pourrait non seulement manquer la réception de Clermont mais aussi ensuite le choc contre le Stade de Reims !

Sale timing. En pleine effervescence autour de son avenir au mercato, Zuriko Davitashvili est stoppé net par un pépin physique qui tombe très mal pour l’ASSE. L’ailier géorgien est actuellement gêné par une douleur à l’aine, un souci suffisamment sérieux pour remettre en cause sa présence lors des deux prochains rendez-vous importants des Verts.

Davitashvili absent contre Clermont et Reims ?

Selon les informations de Geoteam, le joueur de 24 ans devrait être absent une dizaine de jours, ce qui le priverait non seulement de la réception de Clermont, mais aussi du choc très attendu face au Stade de Reims. Il s’agit d’un double coup dur pour l’ASSE. Sportivement d’abord, car Davitashvili est l’un des principaux dynamiteurs offensifs de l’équipe, capable de faire basculer un match sur un éclair.

Un mercato chamboulé à l’ASSE

Son absence obligerait le staff d’Erik Horneland à revoir ses plans dans une période déjà délicate du calendrier. Mais le timing interroge aussi sur le plan du mercato. Alors que son nom circule avec insistance en Ligue 1 et à l’étranger, cette alerte physique pourrait freiner certains clubs intéressés ou, à l’inverse, pousser l’ASSE à temporiser sur son dossier. Une chose est sûre : ce contretemps arrive au pire moment pour le joueur comme pour le club.