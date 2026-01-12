À LA UNE DU 12 JAN 2026
ASSE Mercato : un club anglais estampillé l’OM hésite entre Stassin et Abline (FC Nantes)

Par Bastien Aubert - 12 Jan 2026, 10:45
Lucas Stassin (ASSE)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Alors que le mercato s’agite en coulisses, Sunderland avance ses pions et place Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) dans une short-list déjà occupée par Matthis Abline (FC Nantes, 22 ans).

Les buteurs sont chassés en France au mercato… notamment du côté de l’Angleterre. Selon Media Foot, Sunderland est en quête de sa future arme offensive avec un objectif clairement affiché chez les Black Cats : recruter un attaquant capable d’empiler entre 15 et 20 buts en Premier League à court terme. 

Stassin après Abline, Le Bris veut frapper fort ! 

Selon Media Foot, un premier contact a déjà été établi avec l’entourage de Matthis Abline, l’attaquant du FC Nantes. Pour l’instant, aucune offre formelle n’a été transmise et aucun échange direct n’a eu lieu avec les dirigeants nantais. Le dossier est à l’étude, sans avancée concrète. Mais Abline n’est pas la seule piste. Toujours en France, Sunderland suit avec attention Lucas Stassin. Auteur d’une première saison prometteuse sous le maillot de l’ASSE, l’attaquant belge plaît malgré sa situation actuelle à Régis Le Bris, le coach français des Black Cats. 

Un dossier remis à l’été 2026 ?

Media Foot rappelle à juste titre que Stassin n’est pas une découverte pour Sunderland. Le club anglais était déjà dans la course à l’été 2024, lorsque l’ASSE avait raflé la mise en déboursant 10 millions d’euros. À l’époque, le club dirigé par Kyril Louis-Dreyfus (ancien président de l’OM) avait formulé une offre de 6 millions d’euros, hors bonus, insuffisante face à la détermination des dirigeants stéphanois. Aujourd’hui, le dossier Stassin serait verrouillé. Les Verts n’ont aucune intention de vendre cet hiver et encore moins de brader leur attaquant. Sunderland en est conscient et anticipe plutôt un possible passage à l’action à l’été 2026. 

