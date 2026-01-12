À LA UNE DU 12 JAN 2026
FC Nantes : bourreau des Canaris, Dupé a snobé son club formateur

Par Raphaël Nouet - 12 Jan 2026, 16:04
Maxime Dupé célébrant la qualification de l'OGC Nice aux dépens du FC Nantes.
Gardien de l’OGC Nice dimanche à la Beaujoire, Maxime Dupé a participé à l’élimination de son club formateur, le FC Nantes (1-1, 3 t.a.b. à 5). Sans aucun état d’âme…

Avant Nantes-Nice dimanche, on se demandait lequel des deux volatiles de la Ligue 1 allait confirmer son début de rétablissement après deux matches consécutifs sans défaite (2 victoires pour les Canaris, 1 victoire et 1 nul pour les Aiglons). On était également curieux de voir quels choix allait faire Ahmed Kantari après le très beau succès de ses troupes à Marseille (2-0) le dimanche précédent. Et on s’est finalement peu attardé sur le fait que les buts de l’OGC Nice allaient être gardés par un ancien Nantais, en l’occurrence Maxime Dupé. On avait tort car il a été le héros du match !

« Ça ne me fait pas grand-chose »

C’est en effet lui qui a arrêté la tentative de Youssef El-Arabi pendant la séance de tirs au but, précipitant l’élimination de son club formateur. Ce fut le seul arrêt sur les huit frappes alors que son homologue nantais, Patrik Carlgren, était chaud après avoir arrêté un pénalty (d’Elye Wahi) pendant le temps réglementaire. Interrogé à la fin de la rencontre sur son sentiment après avoir éliminé un FC Nantes qu’il a fréquenté pendant douze ans, de 2008 à 2020, Dupé s’est montré très froid : « Ça ne me fait pas grand-chose. De toute façon, je veux aller au Stade de France. Je veux gagner la Coupe. Peu importe qui on élimine ».

Le gardien de 32 ans a tout de même conclu son interview sur une note encourageante pour le FC Nantes : « J’espère qu’ils resteront en L1 parce qu’ils le méritent ». Ouf ! On a failli croire qu’à l’instar de nombreux autres anciens Canaris, Maxime Dupé était parti fâché avec son club formateur ou sa direction…

