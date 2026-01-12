À LA UNE DU 12 JAN 2026
FC Nantes Mercato : Sissoko est canari, une solution trouvée pour Hwong

Par Raphaël Nouet - 12 Jan 2026, 19:28
Ibrahima Sissoko lors d'un match de Bochum la saison dernière.
Le FC Nantes vient d’officialiser le recrutement d’Ibrahima Sissoko en provenance de Bochum alors qu’une porte de sortie a été trouvée au décevant Hong Hyun-seok.

Deux bonnes nouvelles pour le prix d’une au FC Nantes en ce début de soirée ! La première, la plus importante, c’est qu’Ibrahima Sissoko est enfin canari ! Après plusieurs semaines de négociations avec Bochum, la Maison Jaune est enfin parvenue à finaliser le recrutement du milieu de terrain malien de 28 ans. Comme révélé en exclusivité sur notre site par Bastien Aubert, Sissoko était une priorité pour la direction nantaise afin de renforcer le milieu de terrain. Bochum a accepté de le céder pour 2 M€. L’ancien Brestois s’est engagé pour deux saison et demi. Il devrait participer à son premier entraînement à la Jonelière demain mardi et être disponible dimanche pour la réception du Paris FC.

Hwong prêté en Belgique

Autre bonne nouvelle : le dénouement du feuilleton Hwong. Plus tôt dans la journée, L’Equipe a révélé qu’il y avait de la friture sur la ligne entre le FC Nantes et Mayence au sujet du contrat du joueur. Un problème économique faisait que son prêt risquait de ne pas être cassé. Mais une solution a été trouvée puisque le milieu offensif sud-coréen, qui a énormément déçu en première partie de saison, va s’engager avec La Gantoise. Tout le monde est gagnant !

Avec ce départ et l’arrivée de Sissoko, le FC Nantes continue son mercato hivernal très réussi. Machado et Cabella sont déjà arrivés, un défenseur central et un attaquant pourrait encore débarquer. Et les résultats sont là puisque les Canaris sont allés gagnés à Marseille (2-0) il y a neuf jours. Ils pourraient passer devant le PFC en cas de succès ce week-end…

