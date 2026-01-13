Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Faes (ex-Reims) en approche

Selon Foot Mercato, l’AS Monaco serait en négociations avancées avec Leicester pour le recrutement de Wout Faes. Le défenseur central belge de 27 ans, passé par le Stade de Reims, n’est plus titulaire chez les Foxes.

Paris FC : Ajorque (SB29) et Kherer (ASM) ciblés

En quête d’un attaquant lors de ce mercato hivernal, le Paris FC explore plusieurs pistes. Il semblerait que le prêt de Mathys Tel soit compliqué à finaliser car Tottenham aimerait conserver l’ancien Rennais pour la seconde partie de saison. Selon Foot Mercato, le promu aurait des vue sur Ludovic Ajorque (32 ans). L’attaquant réunionnais a inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives en 16 matches de L1 avec le Stade Bretois, qui ne serait pas forcément vendeur. Selon le média, « le dossier n’en est qu’à ses débuts ». Ce qui signifie qu’Ajorque ne sera pas parisien dimanche pour le match décisif à Nantes. Dommage pour le PFC car l’attaquant est une bête noire des Canaris (5 buts et 1 passe décisive en 10 matches). Media Foot avance par ailleurs que le PFC s’intéresse à Thilo Kherer. L’AS Monaco serait à l’écoute.

FC Metz : c’est officiel pour Madjo, Dos Santos sort du silence

Aston Villa a officialisé hier le recrutement de Brian Madjo. L’attaquant anglais de 17 ans, qui évoluait principalement avec les équipes de jeunes du FC Metz, va rapporter 12 M€ au club lorrain.

Par ailleurs, Tahirys Dos Santos (19 ans), gravement brûlé dans la nuit du 31 décembre dans l’incendie d’une boîte de nuit à Crans Montana qui a fait 40 morts et 116 blessés, a publié un message sur les réseaux sociaux : « Merci pour votre soutien, je reviendrai plus fort ».

TFC : Casseres dans le viseur du Genoa, Ndjantou (PSG) ciblé

Après le FC Séville, c’est au tour du Genoa de s’intéresser à Cristian Casseres. Mais le TFC répète qu’il compte garder son milieu vénézuélien jusqu’à la fin de la saison, au moins. Par ailleurs, le site Média Foot confirme que les Violets font partie des nombreux candidats au prêt du jeune défenseur central Quentin Ndjantou (18 ans). Le Stade Rennais et des clubs espagnols sont aussi sur le coup.

RC Lens : Van der Brempt, un Frankowski en plus jeune ?

Comme déjà indiqué hier, le RC Lens cible Ignace Van der Brempt au mercato hivernal. Si certains supporters se demandent quel est le potentiel du latéral droit de Côme, Sacha Tavolieri a répondu en une phrase limpide : « Profil Frankowski en plus jeune. » Au moins, cela a le mérite d’être clair !

LOSC : Luis Castro se sert à Lille !

Luis Castro a de la suite dans les idées. Le technicien portugais, qui avait fait d’Ugo Raghouber un de ses joueurs de base à Dunkerque l’an dernier, entendait attirer le milieu de Lille (22 ans) dans son nouveau club de Levante. Le technicien de 45 ans, qui a rebondi à Levante après avoir été remercié par le FC Nantes en décembre, devrait parvenir à ses fins. L’Équipe affirme que Raghouber, utilisé à deux reprises par Bruno Genesio cette saison, a donné ce lundi son accord de principe pour rejoindre le club de Liga (19e, 14 points).

RC Strasbourg : Schneiderlin en renfort ?

Selon Direct Racing, Morgan Schneiderlin va rejoindre l’organigramme du RC Strasbourg. L’ancien milieu de terrain du Racing occupera le poste de « Loan Manager » et sera en charge des joueurs prêtés par le club alsacien.

Paris FC : Gilli fier après le PSG

Tout juste auréolé du scalp du PSG en 16es de finale de la Coupe de France (1-0), le Paris reçoit des louages de toute part. Stéphane Gilli se frotte les mains : « Je suis fier de ce que les joueurs ont fait et content du résultat et des valeurs qu’ils ont montrées même si on a souffert défensivement. Sur les 60 premières minutes, a poursuivi le technicien français. On était beaucoup mieux dans l’utilisation du ballon que lors de la première période de Championnat. »

Stade Rennais : Szymanski, ça traîne toujours mais…

Depuis plusieurs jours, le Stade Rennais et Sebastian Szymanski (26 ans, sous contrat avec Fenerbahçe jusqu’en 2027) sont liés par des rumeurs évoquant un accord tout proche pour que le milieu de terrain polonais (50 sélections) puisse rejoindre la Bretagne. Plusieurs sources expliquaient ces dernières heures que l’intérêt de la direction rennaise était réel mais L’Équipe affirme qu’aucune offre n’a été formulée ni au joueur, ni à son club. Ouest-France précise que l’international polonais de 26 ans, moins utilisé cette saison à Fenerbahce, est séduit par l’intérêt rennais, et les conditions de transfert porteraient sur un montant estimé entre 10 et 12 millions d’euros avec les bonus. S’il peut jouer numéro 8, l’intéressé est d’abord un numéro 10, qui peut briller par la passe et le tir, capable aussi de servir comme attaquant droit, et pas du genre à rechigner dans le pressing ou les courses.