La semaine prochaine, le FC Nantes partira en stage en Espagne afin de resserrer un peu plus les liens entre les joueurs.

Le FC Nantes est décidément prêt à tout pour se maintenir. En plus d’un changement d’entraîneur et d’un mercato XXL, la Maison Jaune a décidé d’emmener ses joueurs en stage, alors que la deuxième partie de saison bat son plein ! Selon Ouest-France, Ahmed Kantari partira avec ses hommes du côté de Cadix, dans le sud de l’Espagne, du lundi 19 au vendredi 23 janvier. Soit au lendemain de la réception du Paris FC et deux jours avant un match à domicile tout aussi important, contre Nice.

Resserrer les liens et intégrer les recrues

Ouest-France explique que ce stage « vise à resserrer encore davantage les liens entre les joueurs amenés à se battre pour la survie du FCN dans l’élite et à intégrer les nouveaux ». Pour l’heure, trois recrues sont arrivées en Loire-Atlantique : Deiver Machado (en provenance de Lens), Rémy Cabella (Olympiakos) et Ibrahima Sissoko (Bochum). D’autres pourraient débarqués avant le départ pour Cadix.

Le quotidien régional assure que tout l’effectif professionnel partira en Espagne mais il ne précise pas si les joueurs en instance de départ (tous les prêtés de l’été dernier) seront concernés.