Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Le Havre : Boufal en approche !

Le club doyen s’apprête à réaliser un coup très intéressant avec l’arrivée de Sofiane Boufal, libre de tout contrat. De quoi renforcer un secteur offensif en souffrance. Boufal était notamment suivi par le FC Nantes. En revanche, Romain Faivre, qui cherche à quitter Bournemouth et était ciblé par les Havrais, ne viendra pas. Il devrait prendre la direction d’Auxerre, qui lui offre de meilleures conditions financières, selon L’Equipe. Par ailleurs, le HAC a annoncé le départ de Damian Pizarro. Prêté par l’Udinese, l’attaquant chilien a été renvoyé en Italie.

AS Monaco : Dier déjà sur le départ, Faes a signé

Débarqué l’été dernier en provenance du Bayern Munich, où il était en fin de contrat, Eric Dier pourrait déjà quitter l’ASM. Selon Ekrem Konur, le défenseur central anglais de 31 ans aurait une touche avec West Ham. L’AC Milan et la Fiorentina suivraient également sa situation. Un départ qui serait compensée par l’arrivée de Wout Faes, officiellement prêté avec option d’achat par Leicester jusqu’à la fin de la saison.

SCO d’Angers : Belkhdim a hâte de retrouver l’OM

Dans une interview accordée au site officiel du SCO, Yassin Belkhdim a dit qu’il avait hâte de retrouver l’OM (2-2), que son équipe avait accroché au match aller au Vélodrome (2-2) : « On sait qu’on doit faire au moins pareil pour aller chercher un bon résultat. Maintenant, le match aller est passé. Ca va être une autre rencontre. On doit mettre plus d’ingrédients pour essayer de prendre le plus de points possible. Jouer à domicile, ça galvanise toujours. C’est toujours mieux de jouer à Raymond-Kopa qu’à l’extérieur. Cette saison et les années précédentes, les supporters nous poussent. J’espère que sur ce match-là, ils vont continuer. En plus, c’est un samedi soir, donc c’est parfait pour eux ».

RC Strasbourg : Schneiderlin revient au club

Le Racing a officialisé l’arrivée de l’ancien milieu de terrain Morgan Schneiderlin au poste de responsable des prêts (loan manager). Né à Strasbourg et formé au RCSA, l’ex-international y avait débuté sa carrière chez les professionnels.

Stade Rennais : un calendrier très chargé avant l’OM

L’OM sorti du piège Bayeux avec les honneurs (9-0), le Stade Rennais va enchaîner des déplacements à Monaco, Marseille et Lens en une semaine fin janvier-début février ! Clément Gavard note que ce sera le troisième match contre l’OM en Coupe de France sur les quatre dernières éditions… Par ailleurs, Ouest-France nous apprend que le club breton a laissé sa recette au club de Chantilly. « Un geste très apprécié », par les dirigeants de l’Oise. Enfin, le journaliste italien Gianluigi Longari nous apprend qu’Al Hilal pousserait pour recruter Kader Meïté au mercato.

🚨 Al Hilal segue da vicino l’attaccante del Rennes Kader Meïté. Prospetto classe 2007 di valore assoluto 🇸🇦 — Gianluigi Longari (@Glongari) January 12, 2026

OGC Nice : Boga et Moffi secouent encore le Gym, avenir flou pour Haise ?

Nice Matin nous apprend qu’en plus de la demande de résiliation de leur contrat, Jérémie Boga et Terem Moffi veulent que le l’OGC Nice paye l’intégralité de leur salaire. De son côté, Franck Haise ne rebondira pas… en Tunisie. Foi de Romain Molina : « Il y a un peu trop d’emballement quant à l’arrivée « imminente » de Franck Haise en Tunisie. Et quand bien même Zied Jaziri pousse vraiment pour lui, il y a deux incertitudes : Personne ne sait qui fait quoi réellement à la Fédération et qui décide in fine de la question du sélectionneur ; Même si Haise baisse ses prétentions salariales, l’Etat tunisien n’est absolument pas prêt à donner plus de 20 000 euros par mois (pour rappel, il était environ à 150 000/mois à Nice, donc la différence est quand même assez importante…). »

Il y a un peu trop d'emballement quant à l'arrivée "imminente" de Franck Haise en Tunisie 🇹🇳



Et quand bien même Zied Jaziri pousse vraiment pour lui, il y a deux incertitudes :



– Personne ne sait qui fait quoi réellement à la Fédération et qui décide in fine de la question du… — Romain Molina (@Romain_Molina) January 13, 2026

RC Lens : le Racing avantagé sur le PSG ?

La nomination de Jérôme Brisard au sifflet du choc entre le PSG et le LOSC (vendredi, 20h45) a mis le feu aux poudres du côté des supporters parisiens. Si l’historique est favorable au PSG (17 victoires, 3 nuls et 5 défaites), une frange des fans du club de la capitale estime que leur club est désavantagé par rapport au RC Lens ! « On nous en veut », « Ils veulent donner le trophée à Lens, ça se voit », « Ils font tout pour faire tomber le PSG ! Ce mec fait un match minable à l’aller entre l’OM et le PSG, et c’est encore à lui qu’on confie un match d’une telle intensité ! Mais où sont passés nos 2 meilleurs arbitres mondiaux Letexier et Turpin ? C’est une blague », ou encore « Bye bye le championnat, second objectif », peut-on lire sur X. Troublant…