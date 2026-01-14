La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si la prolongation d’Ousmane Dembélé (28 ans) met plus de temps que prévu au PSG, les choix de carrière du Ballon d’Or y sont sans doute pour beaucoup.

Ousmane Dembélé (28 ans) fait tourner les têtes au mercato. Alors que sa prolongation au PSG tarde à se concrétiser, le Ballon d’Or laisse clairement entendre que son avenir pourrait se dessiner loin de la France, et même hors d’Europe.

Dembélé se voit bien en Arabie saoudite à 30 ans !

Selon le journaliste Marc Mechenoua, l’ailier français ne compte pas faire carrière jusqu’à 38 ans et se verrait bien rejoindre l’Arabie Saoudite autour de ses 30 ans. « Il y a une part sportive, mais également d’autres choses, car Dembélé a des projets », précise le journaliste. Un club saoudien pourrait ainsi dédommager le PSG entre 70 et 90 millions d’euros et proposer à Dembélé un salaire XXL après la Coupe du Monde. Le joueur, au sommet de sa carrière, a donc plusieurs options séduisantes, mêlant ambition sportive et projets financiers.

L’Europe reste en alerte

Et l’Europe n’est pas en reste. Selon le site espagnol Fichajes, plusieurs grands clubs européens suivent de très près chaque mouvement entre le PSG et Dembélé. Sans les nommer, le site espagnol Fichajes affirme que les courtisans se bousculent déjà au portillon en Europe : « Plusieurs grands clubs européens suivent attentivement chaque mouvement entre le PSG et Dembélé. Un joueur au sommet de sa carrière et avec des aspirations économiques élevés génère toujours de l’intérêt. » En filigrane, l’avenir de Dembélé pourrait donc se jouer sur plusieurs tableaux : prolongation au PSG, appel de clubs européens ou coup de théâtre saoudien. La suite du mercato s’annonce explosif.