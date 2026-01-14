À LA UNE DU 14 JAN 2026
[13:19]FC Nantes INFO BUT! : une piste tombe à l’eau en défense
[13:00]OM Mercato : un géant de Ligue des Champions prêt à lâcher 100 M€ pour Greenwood dès janvier !
[12:55]RC Lens : un renfort de poids avant Auxerre
[12:47]PSG Mercato : furax pour Dembélé, Campos relance un crack du FC Barcelone ! 
[12:45]OM, Stade Rennais, OL, RC Lens : Coupe de France : la programmation des 8es de finale est tombée
[12:37]OM Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Griezmann !
[12:30]Stade Rennais Mercato INFO BUT! : Désiré a tenté un ex chouchou de l’ASSE en Ligue 1
[12:11]ASSE Mercato : Kilmer a enfin acté la signature d’un milieu, Perrin a été grandiose ! 
[11:52]OM Mercato : pluie de mauvaises nouvelles pour Anis Hadj Moussa !
[11:39]FC Nantes Mercato : un buteur totalement inattendu a signé ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Kilmer a enfin acté la signature d’un milieu, Perrin a été grandiose ! 

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 12:11
💬 Commenter
Loïc Perrin (ASSE)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

L’ASSE a révélé quelques coulisses de la signature de Paul Eymard (18 ans) chez les professionnels. Son avenir semble doré chez les Verts. 

L’ASSE tient sa nouvelle pépite. Paul Eymard a officiellement signé son premier contrat professionnel avec les Verts et le club forézien a dévoilé quelques coulisses de cette signature qui promet un avenir doré. Loïc Perrin, figure emblématique du club, était présent et n’a pas caché sa fierté après des négociations rondement menées. « On est ravi d’être là avec toi Paul, entouré de tes proches. Les discussions ont été longues mais intéressantes, a dévoilé le directeur sportif stéphanois sur le site officiel de l’ASSE. On est toujours contents quand un joueur du centre de formation signe son premier contrat professionnel ici. Pour toi, la particularité, c’est que tu as déjà intégré le groupe pro à l’entraînement et que tu as même fait tes premières minutes en Coupe et en championnat. L’idée, c’est de t’aider à te développer. »

« On a eu cette discussion peut-être dix fois ensemble »

L’homme fort du recrutement de l’ASSE, déterminant dans ce dossier d’avenir, a insisté sur le travail et l’ambition : « On a eu cette discussion peut-être dix fois ensemble. Le but, c’est de t’aider à te préparer à faire la plus grande carrière possible. Il te reste des étapes, tu en as conscience, et je considère que tu as déjà franchi une étape en t’entraînant avec nous ces derniers mois. C’est sincère, j’ai vu un changement d’attitude sur le terrain. Les limites, je ne sais pas quelles sont tes limites, mais en tout cas, il ne faut pas s’en fixer. »

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Placé entre Moueffek et N’Guessan 

De son côté, Eymard était visiblement ému et motivé : « Je suis fier et content de signer mon premier contrat pro à l’ASSE. Ça fait un moment qu’on en parle… J’espère avancer bien et vite avec vous. Et monter en Ligue 1 ! Merci à vous. » Pour marquer le coup, Peuple Vert précise que le jeune milieu de l’ASSE a obtenu une place dans le vestiaire des pros… entre Aimen Moueffek et Djylian N’Guessan ! Un symbole fort pour l’intégration de cette nouvelle génération dans le groupe de Kilmer Sports. 

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot