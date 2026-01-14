L’ASSE a révélé quelques coulisses de la signature de Paul Eymard (18 ans) chez les professionnels. Son avenir semble doré chez les Verts.

L’ASSE tient sa nouvelle pépite. Paul Eymard a officiellement signé son premier contrat professionnel avec les Verts et le club forézien a dévoilé quelques coulisses de cette signature qui promet un avenir doré. Loïc Perrin, figure emblématique du club, était présent et n’a pas caché sa fierté après des négociations rondement menées. « On est ravi d’être là avec toi Paul, entouré de tes proches. Les discussions ont été longues mais intéressantes, a dévoilé le directeur sportif stéphanois sur le site officiel de l’ASSE. On est toujours contents quand un joueur du centre de formation signe son premier contrat professionnel ici. Pour toi, la particularité, c’est que tu as déjà intégré le groupe pro à l’entraînement et que tu as même fait tes premières minutes en Coupe et en championnat. L’idée, c’est de t’aider à te développer. »

« On a eu cette discussion peut-être dix fois ensemble »

L’homme fort du recrutement de l’ASSE, déterminant dans ce dossier d’avenir, a insisté sur le travail et l’ambition : « On a eu cette discussion peut-être dix fois ensemble. Le but, c’est de t’aider à te préparer à faire la plus grande carrière possible. Il te reste des étapes, tu en as conscience, et je considère que tu as déjà franchi une étape en t’entraînant avec nous ces derniers mois. C’est sincère, j’ai vu un changement d’attitude sur le terrain. Les limites, je ne sais pas quelles sont tes limites, mais en tout cas, il ne faut pas s’en fixer. »

Placé entre Moueffek et N’Guessan

De son côté, Eymard était visiblement ému et motivé : « Je suis fier et content de signer mon premier contrat pro à l’ASSE. Ça fait un moment qu’on en parle… J’espère avancer bien et vite avec vous. Et monter en Ligue 1 ! Merci à vous. » Pour marquer le coup, Peuple Vert précise que le jeune milieu de l’ASSE a obtenu une place dans le vestiaire des pros… entre Aimen Moueffek et Djylian N’Guessan ! Un symbole fort pour l’intégration de cette nouvelle génération dans le groupe de Kilmer Sports.