La direction du FC Barcelone aurait fait du recrutement d’un attaquant sa priorité pour l’été prochain. Et pour libérer de la place dans la masse salariale, elle aurait pris la décision de ne pas conserver Robert Lewandowski.

Le compte X Actualité-Barça a sorti plusieurs informations concernant les Blaugranas ce mercredi. La première, c’est que la direction barcelonais a profité de son séjour en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d’Espagne, la semaine dernière, pour rencontrer plusieurs agents de joueurs. Dont Pini Zahavi. Et il a été dit à ce dernier que, malgré les envies de Robert Lewandowski de continuer en Catalogne, même dans un rôle de remplaçant, le Barça ne prolongerait pas son contrat cet été. Cette décision est avant tout financière : elle permettra au FCB d’économiser une quarantaine de millions d’euros via le salaire du Polonais.

Le Barça discute avec l’agent d’Alvarez

Autre information d’Actualité-Barça : la priorité du FC Barcelone pour la saison prochaine est un avant-centre. Ferran Torres n’est visiblement pas considéré comme un titulaire en puissance, plutôt comme une super doublure. Lewandowski sur le départ, il faut un remplaçant et c’est à ce niveau que le Barça entend frapper un grand coup cet été. Le nom qui revient est celui de Julian Alvarez. La direction blaugrana aurait d’ailleurs rencontré l’agent de l’Argentin de l’Atlético Madrid pour se mettre d’accord sur un futur contrat.

Là où les choses se compliquent, c’est que la clause libératoire d’Alvarez est de 500 M€. Il va donc falloir négocier avec l’Atlético… qui ne cesse de répéter que son joueur n’est pas à vendre. Les Colchoneros n’ont plus de problèmes financiers depuis l’arrivée d’un investisseur américain. Il faudra donc qu’Alvarez dise clairement qu’il veut quitter son club, ce qui n’est pas le cas pour le moment. Les négociations risquent d’être longues et ardues mais la priorité du FC Barcelone est clairement identifiée.