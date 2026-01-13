Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Après avoir passé sa visite médicale, Joao Cancelo a signé son contrat de prêt au FC Barcelone ce mardi après-midi.

Ça y est, Joao Cancelo est de retour au FC Barcelone ! Le latéral droit portugais de 31 ans a signé ce mardi son contrat de prêt jusqu’à la fin de la saison. Déjà passé par les Blaugranas en 2023-24, il n’avait pu être conservé en raison des difficultés financières du club. Il avait alors signé en Arabie Saoudite. Cet hiver, il a émis le souhait de retrouver l’Europe. Il a été tout proche de s’engager avec l’Inter Milan mais quand il a appris qu’il y avait une possibilité de retourner à Barcelone, il a fait des Blaugranas sa priorité.

De la concurrence pour Koundé

D’abord réticent, Hansi Flick a finalement donné son accord. L’entraîneur du Barça souhaitait un défenseur central polyvalent, capable de jouer dans le couloir gauche. Finalement, il a un latéral capable de jouer d’un côté comme de l’autre. Joao Cancelo va surtout apporter une vraie concurrence à un Jules Koundé dont le niveau cette saison est beaucoup moins élevé que la saison dernière. Très offensif, le Portugais pourrait s’entendre à merveille avec Lamine Yamal, qui jouera un cran devant lui.

Cette arrivée devrait être la seule pour le FC Barcelone, qui continue d’être contraint à l’austérité par le fair-play financier. Maintes fois annoncée ces dernières années, la sortie de crise économique devrait avoir lieu l’été prochain.