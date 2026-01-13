À LA UNE DU 13 JAN 2026
[19:21]FC Nantes Mercato : une bonne et une mauvaise nouvelle dans le dossier Kaba
[19:01]OM Mercato : la liste des courtisans à Bakola a fuité, il y a du lourd… dont le PSG ?
[18:36]Real Madrid : le FC Barcelone doublement responsable du renvoi de Xabi Alonso !
[18:17]RC Lens Mercato : 2 retours pas désirés se profilent !
[17:50]FC Nantes Mercato : la piste Aboukhlal relancée !
[17:37]Stade Rennais Mercato : un départ officialisé en catimini
[17:16]OM Mercato : encore un rebondissement avec Robinio Vaz !
[17:04]FC Barcelone Mercato : c’est officiel pour Cancelo !
[16:55]ASSE : petite alerte pour un cadre des Verts
[16:34]OM Mercato : coup dur dans le dossier Hadj Moussa !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : c’est officiel pour Cancelo !

Par Raphaël Nouet - 13 Jan 2026, 17:04
💬 Commenter
Joao Cancelo célébrant un but avec le Portugal contre la Hongrie.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Après avoir passé sa visite médicale, Joao Cancelo a signé son contrat de prêt au FC Barcelone ce mardi après-midi.

Ça y est, Joao Cancelo est de retour au FC Barcelone ! Le latéral droit portugais de 31 ans a signé ce mardi son contrat de prêt jusqu’à la fin de la saison. Déjà passé par les Blaugranas en 2023-24, il n’avait pu être conservé en raison des difficultés financières du club. Il avait alors signé en Arabie Saoudite. Cet hiver, il a émis le souhait de retrouver l’Europe. Il a été tout proche de s’engager avec l’Inter Milan mais quand il a appris qu’il y avait une possibilité de retourner à Barcelone, il a fait des Blaugranas sa priorité.

De la concurrence pour Koundé

D’abord réticent, Hansi Flick a finalement donné son accord. L’entraîneur du Barça souhaitait un défenseur central polyvalent, capable de jouer dans le couloir gauche. Finalement, il a un latéral capable de jouer d’un côté comme de l’autre. Joao Cancelo va surtout apporter une vraie concurrence à un Jules Koundé dont le niveau cette saison est beaucoup moins élevé que la saison dernière. Très offensif, le Portugais pourrait s’entendre à merveille avec Lamine Yamal, qui jouera un cran devant lui.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Cette arrivée devrait être la seule pour le FC Barcelone, qui continue d’être contraint à l’austérité par le fair-play financier. Maintes fois annoncée ces dernières années, la sortie de crise économique devrait avoir lieu l’été prochain.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot