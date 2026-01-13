À LA UNE DU 13 JAN 2026
[17:04]FC Barcelone Mercato : c’est officiel pour Cancelo !
[16:55]ASSE : petite alerte pour un cadre des Verts
[16:34]OM Mercato : coup dur dans le dossier Hadj Moussa !
[16:17]Real Madrid : Arbeloa commence par flatter ses stars, une tout particulièrement
[16:00]FC Nantes Mercato : Sissoko a signé, un chouchou des supporters parti pour en faire les frais !
[15:30]OM Mercato : Benatia veut boucler 3 recrues grâce au jackpot Vaz !
[15:00]Mercato : la nouvelle star russe déterre la hache de guerre entre le PSG et le FC Barcelone 
[14:30]ASSE : des bonnes nouvelles en cascade avant Clermont ! 
[14:00]FC Barcelone : choqué par Xabi Alonso, Deco vend la mèche pour l’avenir de Flick ! 
[13:35]FC Nantes Mercato : après Sissoko, une nouvelle recrue se rapproche de Nantes ! 
FC Barcelone : choqué par Xabi Alonso, Deco vend la mèche pour l’avenir de Flick ! 

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 14:00
Flick et Laporta au Barça
Alors que les rumeurs sur son avenir circulent, Deco se montre rassurant concernant Hansi Flick au FC Barcelone. Le technicien allemand semble épanoui et son travail sur le vestiaire est déjà remarqué.

Hansi Flick a encore frappé. Presqu’à chaque fois qu’il dispute une finale en club, il la gagne ! Ce fut encore le cas dimanche face au Real Madrid en Arabie s’ajoute, en Supercoupe (3-2). Alors que des rumeurs sur un avenir flou au Barça ont circulé ces derniers jours, Deco se montre confiant. « La seule chose que je peux dire, c’est qu’Hansi est content et qu’il prend du plaisir dans le travail qu’il réalise au Barça », explique à Sport le directeur sportif du FC Barcelone.

Deco rassure sur Flick

Dans les grands clubs comme le Barça, il est toujours compliqué de parler de long terme. « Il lui reste encore une saison de contrat, mais ce que je peux répéter, c’est que je le vois heureux et épanoui au Barça. Il est encore tôt », précise Deco, qui souligne l’impact immédiat de Flick sur la gestion du groupe. Selon lui, l’Allemand a amélioré la cohésion et la communication au sein du vestiaire, un point crucial pour la réussite d’une équipe en reconstruction.

« La vérité, c’est que ça m’a surpris »

Par ailleurs, Deco s’est penché sur la destination de Xabi Alonso huit mois seulement après son arrivée sur le banc du Real Madrid : « La vérité, c’est que ça m’a surpris. Il est là depuis peu, au fond il vient juste de commencer, ils sont en Ligue des Champions et seulement à 4 points du Barça en Liga. Nous savons quelle est l’ampleur des matchs Barça-Madrid, ce sont toujours des situations compliquées et les entraîneurs sont les premiers à en souffrir. »

