Alors que les rumeurs sur son avenir circulent, Deco se montre rassurant concernant Hansi Flick au FC Barcelone. Le technicien allemand semble épanoui et son travail sur le vestiaire est déjà remarqué.

Hansi Flick a encore frappé. Presqu’à chaque fois qu’il dispute une finale en club, il la gagne ! Ce fut encore le cas dimanche face au Real Madrid en Arabie s’ajoute, en Supercoupe (3-2). Alors que des rumeurs sur un avenir flou au Barça ont circulé ces derniers jours, Deco se montre confiant. « La seule chose que je peux dire, c’est qu’Hansi est content et qu’il prend du plaisir dans le travail qu’il réalise au Barça », explique à Sport le directeur sportif du FC Barcelone.

Deco rassure sur Flick

Dans les grands clubs comme le Barça, il est toujours compliqué de parler de long terme. « Il lui reste encore une saison de contrat, mais ce que je peux répéter, c’est que je le vois heureux et épanoui au Barça. Il est encore tôt », précise Deco, qui souligne l’impact immédiat de Flick sur la gestion du groupe. Selon lui, l’Allemand a amélioré la cohésion et la communication au sein du vestiaire, un point crucial pour la réussite d’une équipe en reconstruction.

« La vérité, c’est que ça m’a surpris »

Par ailleurs, Deco s’est penché sur la destination de Xabi Alonso huit mois seulement après son arrivée sur le banc du Real Madrid : « La vérité, c’est que ça m’a surpris. Il est là depuis peu, au fond il vient juste de commencer, ils sont en Ligue des Champions et seulement à 4 points du Barça en Liga. Nous savons quelle est l’ampleur des matchs Barça-Madrid, ce sont toujours des situations compliquées et les entraîneurs sont les premiers à en souffrir. »