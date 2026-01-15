Le PSG serait prêt à recruter Marcus Rashford si jamais Ousmane Dembélé devait partir l’été prochain et serait prêt à offrir Bradley Barcola à MU. Mais l’ailier anglais préfèrerait rester au FC Barcelone…

Mercredi, nous avons relayé une information de la presse anglaise assurant que le Paris Saint-Germain serait prêt à recruter Marcus Rashford si jamais les négociations avec Ousmane Dembélé pour une prolongation n’aboutissent pas. Le FC Barcelone bénéficie d’une option d’achat de 30 M€ pour l’ailier anglais mais ses finances sont toujours aussi mauvaises et il négocie un nouveau prêt ou une réduction du montant. Ce que Manchester United ne veut pas, privilégiant une vente. Ce qui fait les affaires de Paris.

Le PSG prêt à céder Barcola à Manchester United

Mais, mauvaise nouvelle, Marcus Rashford n’aurait pas envie de rejoindre le PSG. Il s’épanouit à Barcelone et, même s’il n’est pas titulaire maintenant que les blessés sont revenus, il souhaiterait continuer l’aventure en Catalogne. Avec les Blaugranas, il a inscrit 7 buts et délivré 11 passes décisives en 27 matches depuis le début de la saison, retrouvant de l’éclat après des années très compliquées à Manchester United. Même si le PSG le courtise depuis 2019 et son festival au Parc des Princes en 8es de finale retour de la Champions League, il n’est pas sensible à son intérêt.

Toujours selon la presse anglaise, le PSG serait prêt à payer le prix fort pour l’avoir et même à y inclure un joueur, en l’occurrence Bradley Barcola. L’ancien Lyonnais commence à agacer en interne à cause de son manque de réalisme, comme cela s’est encore vérifié lundi lors de l’élimination de la Coupe de France face au PFC (0-1). Coté à 70 M€, il permettrait à MU de faire une très bonne affaire, Rashford valant pour sa part 40 M€. Mais tant que le joueur ne voudra pas rejoindre la France, les négociations seront dans une impasse…