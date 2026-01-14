À LA UNE DU 14 JAN 2026
[19:04]FC Nantes Mercato : un boulet quitte officiellement le club
[18:48]L’OM s’est vengé en beauté de la famille Mbappé
[18:20]FC Barcelone Mercato : Lewandowski sacrifié pour une star à 100 M€, l’histoire est en marche
[17:50]Stade Rennais Mercato : le club prépare l’après-Jérémy Jacquet
[17:35]RC Lens Mercato : Manchester City prêt à céder Khusanov !
[17:20]OM Mercato : Benatia prêt à porter préjudice au FC Barcelone ?
[17:00]OL : Lyon vainqueur de la Champions League ? Un ministre se moque d’Aulas !
[16:44]Stade Rennais, PSG Mercato : un club a trouvé un accord avec Chérif (SCO d’Angers)
[16:28]OM Mercato : Benatia et Longoria se sont épargnés une grosse galère avec Pogba
[16:08]PSG : Luis Enrique a dit non à Chelsea !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais, PSG Mercato : un club a trouvé un accord avec Chérif (SCO d’Angers)

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 16:44
💬 Commenter
Sidiki Chérif en action avec le SCO d'Angers au Havre.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Courtisé entre autres par le Stade Rennais et le PSG, le jeune attaquant du SCO d’Angers Sidiki Chérif (19 ans) s’est mis d’accord contractuellement avec un club étranger.

Le feuilleton Sidiki Chérif est sur le point de prendre fin. Révélation de la première partie de saison en Ligue 1, avec ses 4 buts en 17 matches, le jeune attaquant de 19 ans est convoité par de nombreux clubs. A commencer, en France, par le Stade Rennais et le PSG. Mais c’est Villarreal qui a fait dégainé la première offre, d’un montant de 20 M€. Le SCO d’Angers l’a repoussé mais les Blanc et Noir se préparent à perdre leur pépite dès cet hiver. Ils multiplient les pistes pour lui trouver un remplaçant, preuve que son transfert sera bouclé avant le 1er février.

Direction Crystal Palace pour l’attaquant

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, Chérif ne devrait pas continuer sa carrière en Ligue 1, ni en Liga, mais en Premier League. Crystal Palace serait parvenu à un accord contractuel avec lui. L’attaquant va s’engager pour cinq saisons avec les Eagles, qui négocient l’indemnité de transfert avec le SCO. Les Londoniens seraient déterminés à aller vite, histoire de devancer la concurrence espagnole mais aussi allemande sur ce dossier. Angers a fixé la barre à 25 M€ pour son jeune joueur.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Que ce soit au Stade Rennais ou au PSG, ce sera sans regret car les compartiments offensifs affichent complet. En outre, 25 M€ pour un joueur certes talentueux mais n’ayant encore rien prouvé, ça semblait beaucoup, surtout pour les Rouge et Noir…

Stade RennaisPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, Stade Rennais