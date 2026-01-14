Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Courtisé entre autres par le Stade Rennais et le PSG, le jeune attaquant du SCO d’Angers Sidiki Chérif (19 ans) s’est mis d’accord contractuellement avec un club étranger.

Le feuilleton Sidiki Chérif est sur le point de prendre fin. Révélation de la première partie de saison en Ligue 1, avec ses 4 buts en 17 matches, le jeune attaquant de 19 ans est convoité par de nombreux clubs. A commencer, en France, par le Stade Rennais et le PSG. Mais c’est Villarreal qui a fait dégainé la première offre, d’un montant de 20 M€. Le SCO d’Angers l’a repoussé mais les Blanc et Noir se préparent à perdre leur pépite dès cet hiver. Ils multiplient les pistes pour lui trouver un remplaçant, preuve que son transfert sera bouclé avant le 1er février.

Direction Crystal Palace pour l’attaquant

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, Chérif ne devrait pas continuer sa carrière en Ligue 1, ni en Liga, mais en Premier League. Crystal Palace serait parvenu à un accord contractuel avec lui. L’attaquant va s’engager pour cinq saisons avec les Eagles, qui négocient l’indemnité de transfert avec le SCO. Les Londoniens seraient déterminés à aller vite, histoire de devancer la concurrence espagnole mais aussi allemande sur ce dossier. Angers a fixé la barre à 25 M€ pour son jeune joueur.

Que ce soit au Stade Rennais ou au PSG, ce sera sans regret car les compartiments offensifs affichent complet. En outre, 25 M€ pour un joueur certes talentueux mais n’ayant encore rien prouvé, ça semblait beaucoup, surtout pour les Rouge et Noir…