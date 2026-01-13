Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le Stade Rennais a annoncé ce mardi le départ de son gardien Gauthier Gallon (32 ans) pour la Belgique après une résiliation de contrat.

Alors que ce sont surtout les rumeurs d’arrivées qui intéressent les supporters, le Stade Rennais a officialisé un départ ce mardi, celui de Gauthier Gallon. Le gardien de 32 ans, arrivé en Bretagne en 2023 en provenance de Troyes, a résilié son contrat pour s’engager avec les Belges de Dender. Le club flamand est bon dernier de son championnat, avec quatre longueurs de retard sur l’avant-dernier. Il n’a gagné que deux rencontre sur vingt depuis le début de la saison. C’est dire si la tâche de Gallon ne s’annonce pas facile !

7 matches seulement en deux ans et demi

Le Niçois de naissance aura passé deux années et demi au Stade Rennais. Et disputé… seulement sept matches ! Le dernier en date a été la victoire 4-1 sur la pelouse des Girondins de Bordeaux en 32es de finale de la Coupe de France 2025. C’était en décembre 2024… L’arrivée de Brice Samba lors du mercato hivernal 2025 a complètement bouché son horizon. Un départ semblait inéluctable. Cette résiliation et ce rebond en Belgique sont une bonne chose pour les deux parties.

Le Stade Rennais ne devrait pas recruter au poste de gardien pour combler ce départ puisqu’il possède un titulaire inaltérable en la personne de Brice Samba et une jeune doublure pleine d’avenir avec Mathys Silistrie (20 ans).