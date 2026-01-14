OM, Stade Rennais, OL, RC Lens : Coupe de France : la programmation des 8es de finale est tombée

À LA UNE DU 14 JAN 2026
Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 12:45
Habib Beye (Stade Rennais)
La programmation des 8es de finale de la Coupe de France est désormais connue et le menu s’annonce explosif, avec plusieurs affiches très attendues et un calendrier qui pourrait bien rebattre les cartes dans la course au trophée.

Le choc de ces 8es se jouera sans doute au Vélodrome. Mardi 3 février, l’Olympique de Marseille recevra le Stade Rennais à 21h10 dans un duel entre deux prétendants sérieux. Dans une compétition où le PSG n’est plus là, ce genre de confrontation directe peut déjà ressembler à une finale avant l’heure. Juste avant, Reims accueillera Le Mans (20h30), avec une pression maximale sur le club de Ligue 1 face à un outsider sans complexe.

Mercredi 4 février, la soirée s’annonce tout aussi dense. Toulouse–Amiens, Nice–Montpellier, OL–Laval et Lorient–Paris FC composeront un multiplex aux allures de pièges pour les clubs de l’élite. Mention spéciale à Lyon, qui n’aura pas le droit à l’erreur face à Laval, ainsi qu’à Nice–Montpellier, choc 100 % Ligue 1 toujours imprévisible dans cette compétition.

Strasbourg-Monaco en dessert

À 21h, tous les regards se tourneront vers Troyes–RC Lens. Leader de Ligue 2 contre leader de Ligue 1, l’affiche a tout du match traquenard pour les Sang et Or. Mais dans la dynamique actuelle, Lens sait qu’il tient une occasion en or de poursuivre son rêve et d’assumer pleinement son statut de favori logique depuis l’élimination du PSG.

Enfin, jeudi 5 février à 21h, Strasbourg recevra l’AS Monaco pour conclure ces 8es de finale. Un dernier choc entre deux équipes ambitieuses, capables de tout… comme de tout perdre. Avec des cadors exposés, des outsiders affamés et un tableau qui commence à s’éclaircir, ces 8es de finale pourraient bien marquer un tournant décisif. La Coupe de France n’a jamais aussi bien porté son nom : imprévisible, cruelle… et plus ouverte que jamais.

