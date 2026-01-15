OM Mercato : nouvelles révélations sur le salaire proposé à Vaz, Garcia a une touche

De nouvelles révélations sont tombées sur le dossier Robinio Vaz.

Robinio Vaz n’est officiellement plus un joueur de l’Olympique de Marseille depuis ce mercredi soir. Après avoir décliné l’offre de prolongation du club phocéen, le jeune attaquant français a rejoint l’AS Roma dans le cadre d’un transfert sec de 22 millions d’euros, plus 3 millions d’euros de bonus et un pourcentage à la revente de 10%. À Rome, l’ancien Sochalien devrait toucher un salaire mensuel brut de 125 000 euros, soit 1,5 million d’euros par an.

Si l’OM a essuyé le refus de Robinio Vaz, c’est que le club olympien lui proposait un salaire inférieur à celui de l’AS Roma. Pourtant, Corse Matin révèle ce jeudi que les dirigeants marseillais auraient proposé au joueur de 18 ans un salaire « meilleur que celui de Bilal Nadir » et « susceptibles de dépasser le million annuel avec les primes », selon un proche du dossier. Contraint de tenir ses engagements financiers auprès de Frank McCourt, Pablo Longoria ne pouvait toutefois pas aller au-delà pour le nouveau joueur de l’AS Roma.

Garcia de retour aux Young Boys ?

En instance de départ cet hiver, Ulisses Garcia aurait un premier courtisan sur le marché des transferts. Il s’agit de son ancien club : les Young Boys. Selon le média suisse Nau.ch, les Young Boys serait intéressé par un retour du latéral gauche marseillais. Mais de nombreux facteurs doivent être réunis pour qu’un transfert ait lieu. Pour rappel, l’international suisse était arrivé en janvier 2024 à Marseille après cinq ans et demi passés aux Young Boys.