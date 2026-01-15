À LA UNE DU 15 JAN 2026
[11:47]Revue de presse : un départ se précise au Stade Rennais, Castro (ex-FC Nantes) récupère un Lillois
[11:33]OL : les Gones annoncent une arrivée (officiel)
[11:09]PSG : coup dur pour un titulaire de Luis Enrique avant le LOSC !
[11:01]PSG Mercato : nouveau coup de théâtre pour la prolongation de Dembélé ! 
[10:27]ASSE : deux mauvaises nouvelles tombent avant Clermont, Stassin blessé ?
[10:07]OM Mercato : nouvelles révélations sur le salaire proposé à Vaz, Garcia a une touche
[09:41]RC Lens : Pierre Sage évoque le titre et envoie une pique au PSG
[09:11]Revue de presse espagnole : Arbeloa (Real Madrid) déjà sur la sellette, un nouveau Français au Barça ?
[08:45]Stade Rennais : double bonne nouvelle pour Beye avant Le Havre
[08:14]ASSE Mercato : coups de théâtre pour Nzingoula et Varane !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : coup dur pour un titulaire de Luis Enrique avant le LOSC !

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 11:09
💬 Commenter
Joao Neves (PSG)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Joao Neves s’est blessé et pourrait être forfait pour le match de ce week-end face au LOSC.

À la veille de la réception du LOSC, comptant pour la 18e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical, avec une mauvaise nouvelle à la clé.

Joao Neves incertain face au LOSC !

Titulaire indiscutable dans l’entrejeu parisien, Joao Neves souffre d’une gêne musculaire et pourrait être forfait pour affronter les Dogues. Le milieu de terrain portugais effectuera un travail individuel ce jeudi. De leur côté, Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins, tandis que Kang-In Lee et Matvey Safonov suivent un programme adapté à leur rééducation.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

PSGLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, PSG