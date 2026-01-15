PSG : coup dur pour un titulaire de Luis Enrique avant le LOSC !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Joao Neves s’est blessé et pourrait être forfait pour le match de ce week-end face au LOSC.

À la veille de la réception du LOSC, comptant pour la 18e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical, avec une mauvaise nouvelle à la clé.

Joao Neves incertain face au LOSC !

Titulaire indiscutable dans l’entrejeu parisien, Joao Neves souffre d’une gêne musculaire et pourrait être forfait pour affronter les Dogues. Le milieu de terrain portugais effectuera un travail individuel ce jeudi. De leur côté, Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins, tandis que Kang-In Lee et Matvey Safonov suivent un programme adapté à leur rééducation.