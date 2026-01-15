OM Mercato : mauvaise nouvelle dans le dossier Cresswell

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Ciblé par l’OM, Charlie Cresswell (Toulouse) se rapprocherait d’un départ cet hiver à Wolfsburg.

Pour combler un possible départ de Leonardo Balerdi dans les mois à venir, l’Olympique de Marseille surveille le marché des défenseurs centraux et suit notamment le joueur de Toulouse, Charlie Cresswell, comme nous vous l’avons confirmé le 17 décembre dernier.

Wolfsburg prend de l’avance pour Cresswell

Mais la concurrence s’intensifie pour l’OM dans ce dossier. Outre le club phocéen, Tottenham, West Ham, le Borussia Dortmund et Wolfsburg seraient également sur les rangs pour recruter le défenseur central anglais. Selon les informations du journaliste allemand de Sky Sport, Florian Plettenberg, Wolfsburg serait particulièrement intéressé et voudrait s’attacher les services de l’ancien joueur de Leeds dès cet hiver. Selon The Athletic, le pensionnaire de Bundesliga a même envoyé une offre de 18 millions d’euros aux dirigeants toulousains.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Téfécé, Charlie Cresswell est valorisé à 25 millions d’euros par les dirigeants toulousains.