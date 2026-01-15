Stade Rennais Mercato : le deuxième départ de l’hiver est acté, mais…

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le mercato du Stade Rennais a pris un petit coup d’accélérateur. Après le départ acté de Gauthier Gallon, le deuxième de l’hiver ne devrait pas tarder. Mais un autre dossier urgent reste à régler…

Le dossier Carlos Andrés Gómez connaît une évolution majeure en ce mois de janvier. Prêté pour la saison 2025 à Vasco da Gama, l’ailier colombien de 23 ans, sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2029, devrait voir l’option d’achat incluse dans son prêt être levée par le club brésilien.

Arrivé en Bretagne à l’été 2024 en provenance de Real Salt Lake, pour un montant d’environ 10 millions d’euros, Gómez n’a jamais véritablement confirmé en Ligue 1 avec le Stade Rennais (seulement 17 matchs et quelques titularisations).

👉 À Vasco da Gama, le Colombien a trouvé un cadre plus favorable et a enchaîné les apparitions cette saison, justifiant ainsi l’intérêt du club brésilien à activer l’achat. Cette levée d’option — conditionnée à des critères de performance dans le contrat initial — est en cours auprès du SRFC.

Selon les dernières informations de Ouest-France, l’opération rapporterait dans un premier temps environ 5,5 millions d’euros au Stade Rennais, club qui conserverait 40 % des droits économiques du joueur (une pratique courante dans les transferts au Brésil). Ces droits pourraient évoluer vers une somme proche de 7 millions d’euros si certaines conditions sont remplies, réduit alors la participation rennaise à 20 % — potentiellement lucrative en cas de revente future.

Ce dénouement permettrait au SRFC de solutionner un dossier qui n’a pas fonctionné en championnat français, tout en réalisant une plus‑value sur un joueur qui s’était montré prometteur avant son arrivée en Europe.

Albert Gronbaek : un cas toujours délicat

Mais… à l’opposé du dossier Gómez, la situation de l’international danois Albert Gronbaek (24 ans) reste complexe. Prisé par le Stade Rennais à l’été 2024 après une belle période en Norvège, il n’a jamais réussi à s’imposer chez les Rouge et Noir, malgré de nombreuses opportunités.

Après un prêt infructueux à Southampton en début d’année 2025, Gronbaek a rejoint Genoa en Serie A pour la saison 2025‑2026 dans le cadre d’un nouveau prêt avec option d’achat estimée autour de 10 millions d’euros — obligation conditionnelle selon certaines performances.

👉 Mais son passage en Italie n’a pas répondu aux attentes : peu de temps de jeu et moins d’impact que prévu ont conduit Genoa à envisager de rompre le prêt ou à ne pas lever l’option d’achat.

Face à ce constat, le Stade Rennais se retrouve dans un dilemme sportif et économique :

Soit réintégrer Gronbaek et essayer de relancer sa carrière au Stade Rennais,

Soit le repositionner immédiatement sur le marché des transferts ou dans un nouveau prêt, notamment vers des clubs nordiques ou danois — des pistes évoquées ces derniers jours.

Le club breton, conscient de l’investissement — et du contrat long terme du joueur — cherche une solution qui protège la valeur du joueur tout en maximisant ses chances de succès ailleurs.