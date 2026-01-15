OM Mercato : un international italien comme doublure pour Greenwood ?

L’Olympique de Marseille s’apprête-t-il à frapper fort sur le mercato hivernal ? Le club phocéen multiplie les pistes offensives et lorgne désormais sur Matteo Cancellieri, l’ailier italien jugé très prometteur du côté de la Lazio. Mais la concurrence s’annonce féroce. Entre ambitions européennes et manoeuvres sur le marché des transferts, ce dossier pourrait bien rythmer les prochaines semaines du côté du Vélodrome.

Un ailier italien au centre des convoitises

À seulement 23 ans, Matteo Cancellieri s’est petit à petit affirmé comme l’un des joueurs offensifs à suivre en Serie A. Natif de Rome, capable d’évoluer sur les deux ailes ou en soutien d’attaque, il combine vitesse, explosivité et polyvalence. Son profil athlétique (1,85 m) séduit, tout comme sa marge de progression, déjà visible lors de ses passages successifs au Hellas Vérone, Empoli, Parme et désormais la Lazio.

Cette saison, il a déjà fait valoir ses qualités dans l’élite italienne : 13 matches disputés, 3 buts marqués et 950 minutes de jeu. S’ajoute à cela une première sélection avec la Squadra Azzurra, témoignage d’un potentiel reconnu.

Ce que l’OM voit en Cancellieri

L’intérêt olympien n’a rien d’anodin. À la recherche d’une doublure crédible à Mason Greenwood, le club veut muscler un secteur offensif parfois jugé trop prévisible et souhaite miser sur la jeunesse et la fougue du joueur italien. Cancellieri, sous contrat avec la Lazio jusqu’en 2027, est valorisé entre 18 et 20 millions d’euros par son club.

L’OM voit en lui un profil capable de dynamiser les couloirs, d’apporter de la profondeur et de varier les solutions dans les vingt derniers mètres. Sa faculté à se montrer décisif, même avec un temps de jeu modéré (14,29% de contribution directe aux buts en championnat), fait de lui une cible stratégique à l’approche de l’hiver.

Brentford, Francfort : une forte concurrence

Le dossier Cancellieri s’anime, attisant la convoitise de plusieurs écuries européennes. Brentford, déjà prêt à investir 15 millions d’euros (bonus compris), a lancé les hostilités. Mais la Lazio entend faire monter les enchères, consciente de la concurrence grimpante.

Récemment, l’Eintracht Francfort est également venu densifier la bataille, accentuant la pression sur l’OM. Le club marseillais, malgré la concurrence, reste prêt à se positionner avec une offre solide.

Quels enjeux pour l’OM cet hiver ?

À l’aube de l’ouverture du mercato, l’OM fait face à un choix stratégique : s’aligner sur l’escalade des prix ou miser sur la rapidité d’exécution pour convaincre la Lazio en priorité. Miser sur un jeune talent en pleine ascension, qui peut s’inscrire dans la durée, s’inscrit dans la volonté du club de viser plus haut en Ligue 1.

L’arrivée éventuelle de Cancellieri pourrait changer la dynamique offensive de l’équipe, offrir une concurrence saine et varier les options pour le coach. Alors que le futur du joueur reste suspendu à la délicate négociation entre toutes les parties, une chose est sûre : son nom continuera d’agiter le mercato d’hiver.