La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Promis au Benfica Lisbonne, l’ailier droit brésilien André Luiz (23 ans) est toujours à Rio Ave. Ce qui laisse la porte ouverte à ses autres courtisans, dont fait partie l’OM.

En début de mercato, il a été question d’un intérêt de l’OM pour André Luiz. Cet ailier brésilien de 23 ans a explosé avec Rio Ave cette saison puisqu’il a inscrit 7 buts et 6 passes décisives en 17 matches de championnat. Les Phocéens sont à la recherche d’une doublure à Mason Greenwood pour le poste d’ailier droit. Le souci, c’est que le Benfica Lisbonne a sauté sur l’occasion et a pris les devants au niveau des négociations.

L’Olympiakos a sauté sur l’occasion

Mais quasiment deux semaines se sont écoulées et le dossier n’a pas avancé. Le Benfica et Rio Ave ne parviennent pas à trouver d’accord sur les modalités du transfert. Ce qui permet aux autres courtisans d’André Luiz de tenter leur chance. Selon Ekrem Konur, l’Olympiakos en aurait fait une priorité pour cet hiver. Mais le Sporting Portugal, le FC Porto, le Besiktas, le Bayer Leverkusen, l’Olympique de Marseille et le FC Séville sont également sur le coup. Le journaliste turc assure que Rio Ave réclame entre 15 et 20 M€ pour libérer son joueur.

Une somme un peu élevée pour une doublure. Mais sachant que Mason Greenwood pourrait être vendu l’été prochain, cela ferait peu pour un remplaçant à un joueur qui sera vendu pour plus de 70 M€. Ce serait même une bonne affaire…