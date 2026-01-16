À LA UNE DU 16 JAN 2026
[12:00]ASSE INFO BUT! Mercato : les Verts avancent leurs pions pour Enzo Bardeli (Dunkerque) !
[11:30]Revue de presse : le Paris FC frappe fort avant le FC Nantes, un nouveau 9 au HAC, Genesio (LOSC) réserve une grosse surprise à Luis Enrique (PSG)
[11:00]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior prêt à se servir à Rennes, Habib Beye s’étrangle !
[10:30]ASSE Mercato : avec ce départ, il n’y a plus aucun stéphanois chez les Verts !
[10:00]PSG Mercato : le Real Madrid débarque sur un chouchou de Luis Campos
[09:30]PSG Mercato : le FC Barcelone a son plan pour garder Rashford, un autre cador que MU fonce sur Barcola
[09:00]ASSE Mercato : Horneland n’attend qu’un seul joueur cet hiver, il envoie un signal fort à Kilmer Sports
[08:30]RC Lens Mercato : un gardien estampillé OL va débarquer, l’arrivée d’un top buteur de Ligue 1 dans les tuyaux !
[08:00]OM, RC Lens, LOSC, RC Strasbourg Mercato : transfert bouclé pour Gessime Yassine, les dessous du deal dévoilés
[07:30]FC Barcelone Mercato : énorme coup de théâtre pour Lewandowski !
ASSE Mercato : Horneland n’attend qu’un seul joueur cet hiver, il envoie un signal fort à Kilmer Sports

Par Laurent Hess - 16 Jan 2026, 09:00
Eirik Horneland a été interrogé ce jeudi sur le Mercato de l’ASSE. Et il a confirmé que celui-ci serait calme…

Le Mercato hivernal est l’occasion pour Kilmer Sports de réajuster l’effectif, le puissant actionnaire de l’ASSE étant prêt à faire les efforts nécessaires pour assurer la remontée du club en Ligue 1 et ne pas aller au devant d’un nouvel échec après la relégation de la saison passée. Avec à la manette Alexandre Lousberg, le nouvel homme fort de KSV au recrutement, ce Mercato sera-t-il aussi animé que les précédents ? On n’en prend pas vraiment le chemin… En effet, jeudi, en conférence de presse, Eirik Horneland a laissé entendre que la blessure de Maxime Bernauer, out jusqu’à la fin de la saison, n’inciterait pas l’ASSE à revoir ses plans, et que le club envisageait de recruter uniquement un milieu défensif.

Il milite pour un 6 opérationnel de suite

« Derrière, nous avons des possibilités. Il y a le retour de Chico Lamba, il y a Nadé, Pedro, Ferreira, Annan, Appiah, Ben Old. Et dans les autres secteurs, on est bien équipés aussi. S’il y a un manque, c’est peut-être au milieu, surtout quand Jaber n’est pas là. Il n’y a pas vraiment d’autre numéro 6. Mais c’est important aussi de donner du temps de jeu aux jeunes : Pedro, Eymard, El Jamali. Gadegbeku aussi. On a un bon mix entre les jeunes et les joueurs plus expérimentée. » Horneland l’a confirmé : il n’a pas fait de demandes particulières à ses dirigeants. « Je n’ai fait aucune demande. Je reste concentré sur les joueurs que j’ai. Après, si les dirigeants veulent renforcer un secteur, ce sera une bonne chose. Mais la difficulté, c’est de trouver des joueurs qui ont du rythme, qui sont prêts à jouer tout de suite. On n’a pas assez de temps pour prendre des joueurs qui manquent de rythme. » Un message plutôt clair.

