ASSE Mercato : avec ce départ, il n'y a plus aucun stéphanois chez les Verts !

Par Laurent Hess - 16 Jan 2026, 10:30
💬 Commenter
Avec le départ de Maedine Makhloufi à Dunkerque, l’ASSE ne compte plus aucun joueur natif de Saint-Etienne dans son effectif.

Natif de Saint-Priest-en-Jarez (Loire), le latéral gauche Maedine Makhloufi a quitté l’ASSE le 13 janvier pour rejoindre Dunkerque, où il a signé pour trois ans et demi (+ une année en option). Makhloufi, qui fêtera ses 21 ans dans quelques jours, était à l’ASSE depuis 12 ans et il a choisi de porter le numéro 42 à l’USLD. Il n’entrait plus dans les plans du club forézien où il était sous contrat jusqu’en juin. Capitaine de la réserve, il n’était apparu qu’une seule fois en équipe première, en Coupe de France à Quétigny (3-1). A son poste, Kilmer Sports avait préféré miser sur Ebenezer Annan et Lassana Traoré, arrivés l’été dernier, et Eirik Horneland a décidé de reconvertir Ben Old. L’horizon de Makhloufi était donc bouché chez les Verts, avec qui il n’aura jamais eu la chance de jouer à Geoffroy-Guichard chez les professionnels. Peut-être que ce sera le cas contre son club formateur le 11 avril lors de la 30e journée de Ligue 2…

La Loire ne serait-elle plus une terre de foot ?

Hier, en conférence de presse, Eirik Horneland lui a souhaité bonne chance. « Maedine a fait du bon travail avec le centre. Il a trouvé un bon challenge. Je suis très content pour lui. A ce poste, on a confiance en nos joueurs : Annan, Ben Old, Traoré. » Ce départ intervient six mois après celui de Léo Pétrot, latéral gauche lui aussi, et originaire de Firminy (Loire). On notera que Makhloufi était le seul joueur du groupe professionnel cette saison a être originaire de la Loire. Il y a deux ans, lors de sa dernière montée en Ligue 1, quatre joueurs étaient originaires du département : Etienne Green, Léo Pétrot, buteur à Metz lors du barrage décisif, Louis Mouton et Dylan Chambost. Aïmen Moueffek est originaire de Vienne, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Etienne, et Paul Eymard est du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, mais on peut tout de même s’étonner de voir l’ASSE snober à ce point son terroir. Un vivier dans lequel elle avait largement puisé jusqu’ici, notamment dans ses belles années, et plus récemment avec Loïc Perrin ou Faouzi Ghoulam.

