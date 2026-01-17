ASSE : Bafé Gomis glisse un conseil Mercato aux Verts, il a confiance en Kilmer Sports

Bafé Gomis s’est confié sur l’actualité de l’ASSE et sur son Mercato d’hiver…

Retiré des terrains depuis un an après une longue et belle carrière riche de 361 buts inscrits chez les pros, Bafé Gomis (40 ans) garde un attachement particulier à l’ASSE, son club formateur. Le Varois était encore présent à « Sainté » en décembre pour distribuer des repas aux démunis, une initiative qu’il mène depuis maintenant six ans. Consultant pour DAZN la saison passée, l’ancien attaquant se consacre désormais à 100% à sa reconversion et son projet d’intégrer prochainement l’équipe dirigeante d’un club. Après avoir obtenu son certificat UEFA en gestion du football, il vient de valider une certification Elite Scout et poursuit son apprentissage en agrandissant son réseau. Dans un entretien à Tribune Verte, il a donné son opinion sur les débuts de Kilmer Sports Ventures à la tête de l’ASSE.

« L’ASSE a plus de talent que toutes les autres équipes de Ligue 2 »

« C’est un peu difficile, a-t-il glissé. Cette saison, on s’attendait à un meilleur parcours. Ce qui m’interpelle, c’est la fébrilité défensive de l’équipe. Et on sait que sur la durée, pour finir champion ou dans les deux premiers, il faut avoir une des meilleurs défenses. C’est ce qui m’inquiète un peu. Mais j’ai confiance en la direction. C’est une chance pour l’AS Saint-Etienne d’avoir un actionnaire qui a beaucoup de moyens financiers. Le projet est ambitieux. On l’a vu cet été quand le club a décidé de garder Stassin et Davitashvili malgré les offres et les états d’âme. C’était un signal fort. Là, on voit que les dirigeants pose les bases, ils structurent. C’est bien. Cela montre leur volonté de s’inscrire dans la durée. Il faut leur faire confiance. Il faut leur laisser du temps. » Et selon Gomis, le retour en L1 ne passe pas forcément par un gros Mercato, mais plutôt par une prise de conscience collective… « Il y a déjà un bel effectif. L’équipe a montré sur certains matchs qu’elle pouvait être compétitive quand les joueurs sont à leur niveau. A Troyes, il y avait 3-0 à la mi-temps. Les Verts se sont un peu fait peur en deuxième mi-temps, mais si tu es capable de mener 3-0 contre le premier, c’est que tu as de la qualité. Après, il faut trouver plus de régularité, plus de solidité. L’ASSE a plus de talent que toutes les autres équipes de Ligue 2, elle devrait écraser le championnat. Si le classement ne reflète pas le niveau, c’est qu’il y a un problème. Je pense qu’elle est capable de faire mieux, et même beaucoup mieux. »