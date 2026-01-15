RC Lens : les ultras lensois répondent à la LFP et annoncent des actions contre Auxerre

Ce samedi, alors que le RC Lens accueille l’AJ Auxerre à Bollaert‑Delelis dans le cadre de la 18ᵉ journée de Ligue 1, l’ambiance populaire des tribunes sera altérée par une absence notable : une partie de la tribune Marek sera vide. La Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé de fermer partiellement la tribune Marek — incluant l’espace du groupe KSO (soit environ 80 à 150 places) — pour un match ferme, sanction qui s’applique précisément à cette rencontre.

Un point de rupture entre ultras et instances

Dans un communiqué rendu public, les Red Tigers fustigent cette décision et la politique disciplinaire qui l’accompagne. Pour eux, l’usage de fumigènes et d’engins pyrotechniques fait partie intégrante de l’animation dans les stades depuis, à l’instar des drapeaux ou des écharpes. Ils estiment que la répression collective menée par la LFP est contre‑productive et qu’elle n’a qu’entraîné une augmentation, et non une réduction, de l’utilisation de pyrotechnie dans les stades français.

Les ultras affirment que ceux qui allument ces torches savent pertinemment qu’ils s’exposent à des sanctions individuelles et les acceptent. Ce qu’ils réfutent fermement, c’est le principe de punition collective, qui prive l’ensemble d’un groupe — et parfois des supporters qui ne participent pas à ces usages — de la ferveur qu’ils souhaitent apporter à leur équipe.

Contenu de la protestation

Dans ce contexte, les Red Tigers ont annoncé plusieurs actions pour le match de samedi :

Report du tifo prévu , afin de marquer leur désaccord.

, afin de marquer leur désaccord. Grève des encouragements pendant les 15 premières minutes de jeu , un geste symbolique destiné à souligner l’impact de la sanction.

, un geste symbolique destiné à souligner l’impact de la sanction. Appel à tous les supporters du stade pour se « réveiller » à la 16ᵉ minute, et reprendre les chants et les encouragements afin de pousser collectivement le Racing vers la victoire.

Le communiqué rappelle également une ligne de conduite claire : *« OUI à la pyrotechnie festive et sécurisée — NON à l’utilisation de torches comme projectiles et aux pétards en tribune ». *

Le communiqué complet des Red Tigers

« Ce samedi 17 janvier 2026, alors que le Racing Club de Lens reçoit l’AJ Auxerre pour conforter sa place de leader, une partie de la tribune Marek sera vide. Suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques, la commission de discipline de la LFP a une nouvelle fois frappé aveuglément en ordonnant la fermeture du bloc KSO.

Voilà plus de 50 ans que les fumigènes illuminent nos stades, nos tribunes. Ils font partie intégrante de notre matériel d’animation, au même titre que nos drapeaux et nos écharpes. Pourtant, la LFP, via sa commission de discipline, s’entête dans une politique répressive d’un autre temps. Le constat est pourtant implacable : depuis la multiplication des sanctions collectives, l’utilisation de la pyrotechnie n’a fait qu’exploser, en France, mais aussi à Lens. C’est un échec total de leur stratégie de la peur.

À Lens, ces dernières saisons, l’usage du fumigène s’est démocratisé, pour notre grand plaisir. Qui oserait dire qu’il n’a pas vibré lors du spectacle pyrotechnique sur les trois tribunes lors du dernier derby ?

Les supporters qui allument ces torches connaissent la loi. Ils savent qu’ils s’exposent à des sanctions et l’assument pleinement. Mais ces sanctions doivent rester individuelles, proportionnées et dans un cadre légal. Nous refusons catégoriquement le principe lâche de la punition collective.

Nous en profitons pour rappeler notre ligne de conduite, claire et inchangée :

OUI à la pyrotechnie festive et sécurisée.

NON à l’utilisation de torches comme projectiles et aux pétards en tribune.

Pour le match de samedi, notre association se doit d’être solidaire. Par conséquent :

Le tifo prévu pour cette rencontre est reporté.

Nous observerons une grève des encouragements durant les 15 premières minutes du match.

Nous sommes pleinement conscients de l’enjeu sportif. Le Racing est leader, la deuxième partie de saison s’annonce palpitante et nous serons là pour pousser nos joueurs vers le titre.

À la 16ème minute, nous comptons sur vous.

Dès la fin de ce quart d’heure de protestation, nous rattraperons les décibels perdus. Nous invitons l’ensemble du stade à se réveiller avec nous pour faire trembler, et illuminer Bollaert comme jamais.

Associations, supporters indépendants, continuons à faire vivre nos tribunes, continuons à utiliser la pyrotechnie de manière festive ».