Bonne nouvelle à La Gaillette. À quelques jours d’un match capital face à Auxerre, le RC Lens enregistre un renfort de poids avec le retour de Mamadou Sangaré (23 ans), fraîchement rentré du Maroc après sa participation à la CAN 2025 avec le Mali. Une arrivée qui tombe à point nommé.

Absent ces dernières semaines pour cause de sélection, Mamadou Sangaré a retrouvé ses coéquipiers et les terrains artésiens avec une énergie intacte. Un retour loin d’être anodin tant l’impact de Sangaré dans l’entrejeu lensois est précieux. Puissance, volume de jeu, agressivité à la récupération : le milieu malien incarne parfaitement l’ADN Sang et Or voulu par Pierre Sage.

Dans un contexte où Lens doit enchaîner sans trembler en championnat tout en gardant un œil sur la Coupe de France, ce retour offre au staff une option supplémentaire de très haut niveau. Avec une infirmerie qui se vide, une CAN désormais derrière lui et une concurrence saine au milieu, Sangaré arrive au meilleur moment pour remettre la pression sur ses partenaires… et sur ses adversaires.

Face à Auxerre, match toujours piégeux, le RC Lens aura besoin de caractère et d’intensité. Deux qualités que Mamadou Sangaré apporte presque naturellement. Plus qu’un simple retour, c’est un vrai signal envoyé : Lens avance au complet, concentré, et déterminé à faire de cette saison une opportunité historique.