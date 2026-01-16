À LA UNE DU 16 JAN 2026
[16:43]OM Mercato : De Zerbi scelle l’avenir d’Hojbjerg et évoque l’arrivée de recrues
[16:14]FC Nantes Mercato : les Canaris annoncent une nouvelle signature !
[15:57]Stade Rennais : Beye annonce trois bonnes nouvelles avant Le Havre
[15:35]FC Barcelone Mercato : accord imminent pour le départ de ter Stegen, son futur club connu !
[15:13]OM, RC Lens, OL, Stade Rennais : le PSG éliminé, quel est le favori de la Coupe de France ? 
[14:41]FC Nantes : Kantari perd un titulaire mais s’enflamme avant le Paris FC
[14:20]OM : De Zerbi annonce plusieurs coups durs avant Angers et évoque Abdelli
[13:57]ASSE : la compo probable d’Horneland contre Clermont
[13:30]Stade Rennais Mercato : grosses menaces pour Habib Beye, on s’arrache ses pépites !
[13:00]OM : en plein Mercato, les Marseillais s’offrent un camouflet national sur l’OL
FC Barcelone Mercato : accord imminent pour le départ de ter Stegen, son futur club connu !

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 15:35
💬 Commenter
Marc-André ter Stegen
Le gardien du Barça, Marc-André ter Stegen, serait sur le point de rejoindre Gérone sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Devenu le gardien numéro 2 du FC Barcelone depuis l’été dernier et l’arrivée de Joan Garcia, Marc-André ter Stegen s’apprête à quitter le club blaugrana. Le gardien allemand devrait rester en Espagne et prendre la direction de Gérone.

Ter Stegen vers un prêt à Gérone

Selon l’émission Carussel de la radio espagnole Cadena Ser, le Barça et Gérone seraient tout proches de trouve un accord pour le prêt de six mois de l’ancien portier du Borussia Mönchengladbach. Il ne resterait plus que quelques détails à régler pour finaliser l’opération.

Cette saison, Marc-André ter Stegen n’a disputé qu’un seul match. C’était en 16e de finale de la Coupe du Roi face à Guadalajara (0-2), le 16 décembre dernier. À Gérone, actuel 13e de Liga, le gardien de 33 ans relancer sa carrière et, par la même occasion, se replacer dans la course à la sélection allemande en vue de la Coupe du monde 2026.

