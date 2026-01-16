FC Barcelone Mercato : accord imminent pour le départ de ter Stegen, son futur club connu !

Le gardien du Barça, Marc-André ter Stegen, serait sur le point de rejoindre Gérone sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Devenu le gardien numéro 2 du FC Barcelone depuis l’été dernier et l’arrivée de Joan Garcia, Marc-André ter Stegen s’apprête à quitter le club blaugrana. Le gardien allemand devrait rester en Espagne et prendre la direction de Gérone.

Ter Stegen vers un prêt à Gérone

Selon l’émission Carussel de la radio espagnole Cadena Ser, le Barça et Gérone seraient tout proches de trouve un accord pour le prêt de six mois de l’ancien portier du Borussia Mönchengladbach. Il ne resterait plus que quelques détails à régler pour finaliser l’opération.

Cette saison, Marc-André ter Stegen n’a disputé qu’un seul match. C’était en 16e de finale de la Coupe du Roi face à Guadalajara (0-2), le 16 décembre dernier. À Gérone, actuel 13e de Liga, le gardien de 33 ans relancer sa carrière et, par la même occasion, se replacer dans la course à la sélection allemande en vue de la Coupe du monde 2026.