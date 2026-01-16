RC Lens : une présence dans le groupe de Sage pour Auxerre fait polémique

La présence d’Erawan Garnier dans le groupe du RC Lens pour le match contre l’AJ Auxerre a interpellé de nombreux supporters lensois, étant donné que le joueur a été suspendu deux matchs pour des paris sportifs.

Ce vendredi après-midi, le RC Lens a communiqué le groupe retenu par Pierre Sage pour la réception ce samedi (17h) de l’AJ Auxerre, comptant pour la 18e journée de Ligue 1. Une présence a toutefois suscité l’interrogation chez de nombreux supporters lensois sur les réseaux sociaux : celle d’Erawan Garnier. Suspendu pour deux matchs en raison de paris sportifs, le jeune ailier droit franco-thaïlandais figurait pourtant bien dans la liste, de quoi semer le doute.

La suspension de Garnier sera effective au prochain match

En réalité, sa sanction ne prendra effet qu’à partir du prochain match. L’ancien Lyonnais pourra donc bien jouer ce week-end contre l’AJA. Déjà convoqué par Pierre Sage pour le 16e de finale de la Coupe de France contre Sochaux (0-3) et présent cette semaine à l’entraînement du groupe professionnel, le joueur de 20 ans, reconnu pour sa qualité de dribble et sa vision du jeu, gagne progressivement du crédit au sein de l’effectif des Sang et Or.