À LA UNE DU 16 JAN 2026
[23:52]ASSE Mercato : une recrue du FC Nantes a fait la misère à Ruffier 
[23:22]OM : deux des cinq incertains vers un forfait contre Angers !
[22:53]PSG – LOSC : un grand Dembélé relance Paris, les notes du match
[22:21]Stade Rennais, PSG, Real Madrid Mercato : Rennes a fixé le prix de Jacquet !
[21:47]OM Mercato : la réponse d’Angers à la première offre pour Abdelli est connue !
[21:20]RC Lens : une présence dans le groupe de Sage pour Auxerre fait polémique
[20:55]Un ancien de l’OM et Lorient enfoncent Monaco avant le Real Madrid
[20:32]FC Nantes Mercato : Kantari fait le point et demande trois autres recrues aux Kita
[20:10]Angers SCO – OM : le verdict est tombé pour Himad Abdelli !
[20:00]PSG – LOSC : les compos de Luis Enrique et Genesio sont tombées !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Un ancien de l’OM et Lorient enfoncent Monaco avant le Real Madrid

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 20:55
💬 Commenter
La joie de Bamba Dieng
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’AS Monaco a subi ce vendredi une nouvelle défaite face à Lorient (1-3).

L’AS Monaco n’y arrive vraiment. Opposés ce vendredi à Lorient, en match d’ouverture de la 18e journée de Ligue 1, les Monégasques ont de nouveau chuté sur leur pelouse (1-3). Après l’égalisation d’Ansu Fati (76e) à la suite de l’ouverture du score de l’ancien Marseillais Bamba Dieng (68e), l’ASM a craqué en fin de rencontre, encaissant coup sur coup deux buts signés Jean-Victor Makengo (85e) et Dermane Karim (87e).

Monaco en pleine crise avant d’affronter le Real Madrid

Cette nouvelle défaite, la quatrième consécutive en championnat, plonge encore un peu plus les hommes de Sébastien Pocognoli dans la crise avant le match de Ligue des Champions face au Real Madrid. Le club de la Principauté pourrait même dégringoler jusqu’à la 12e place d’ici la fin du week-end, en fonction des résultats du SCO d’Angers face à l’Olympique de Marseille et du Stade Brestois contre l’Olympique Lyonnais.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

AS MonacoLorient FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : AS Monaco, Lorient FC