Un ancien de l’OM et Lorient enfoncent Monaco avant le Real Madrid

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’AS Monaco a subi ce vendredi une nouvelle défaite face à Lorient (1-3).

L’AS Monaco n’y arrive vraiment. Opposés ce vendredi à Lorient, en match d’ouverture de la 18e journée de Ligue 1, les Monégasques ont de nouveau chuté sur leur pelouse (1-3). Après l’égalisation d’Ansu Fati (76e) à la suite de l’ouverture du score de l’ancien Marseillais Bamba Dieng (68e), l’ASM a craqué en fin de rencontre, encaissant coup sur coup deux buts signés Jean-Victor Makengo (85e) et Dermane Karim (87e).

Monaco en pleine crise avant d’affronter le Real Madrid

Cette nouvelle défaite, la quatrième consécutive en championnat, plonge encore un peu plus les hommes de Sébastien Pocognoli dans la crise avant le match de Ligue des Champions face au Real Madrid. Le club de la Principauté pourrait même dégringoler jusqu’à la 12e place d’ici la fin du week-end, en fonction des résultats du SCO d’Angers face à l’Olympique de Marseille et du Stade Brestois contre l’Olympique Lyonnais.