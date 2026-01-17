À LA UNE DU 17 JAN 2026
[10:57]Real Madrid : Mbappé de retour comme titulaire face à Levante, une réponse est tombée
[10:36]OM : des bonnes surprises dans le groupe de De Zerbi pour affronter Angers
[10:24]RC Lens Mercato : la piste d’un attaquant de Ligue 1 finaliste de la CAN refait surface
[09:58]CAN 2025 : la finale entre le Sénégal et le Maroc d’Hakimi (PSG) et d’Aguerd (OM) tourne déjà au fiasco
[09:36]OM : les changements attendus dans la compo de De Zerbi à Angers sont connus
[09:19]Revue de presse espagnole : deux départs actés au FC Barcelone, un gros danger guette le Real Madrid
[08:54]FC Nantes : un ancien taulier des Canaris passé par l’OL annonce sa retraite
[08:31]Équipe de France : c’est très chaud pour Zidane, sa première grosse exigence a fuité
[08:13]Stade Rennais Mercato : un gros club européen a pris une longueur d’avance pour Jacquet
[07:50]OM Mercato : un cadre marseillais a déçu, son avenir totalement remis en cause ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : les changements attendus dans la compo de De Zerbi à Angers sont connus

Par William Tertrin - 17 Jan 2026, 09:36
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

La compo probable de l’OM pour le match face à Angers.

Ce samedi soir, pour le déplacement délicat à Angers en Ligue 1, l’OM a l’occasion de distancer le LOSC, qui a perdu 3-0 contre le PSG, en prenant trois points d’avance. Selon L’Équipe, Roberto De Zerbi devrait aligner une compo assez classique, même si cinq changements pourraient être opérés comparé au carton face à Bayeux quelques jours plus tôt en Coupe de France. Ainsi, Rulli, Balerdi, Højbjerg, Vermeeren et Weah devraient remplacer de Lange, Pavard, Nadir, Gomes et O’Riley dans le onze.

La compo probable de l’OM

Rulli – Murillo, Balerdi (cap), Medina, Emerson – Højbjerg, Vermeeren – Weah, Greenwood, Traoré – Gouiri.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot