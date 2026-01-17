OM : les changements attendus dans la compo de De Zerbi à Angers sont connus

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La compo probable de l’OM pour le match face à Angers.

Ce samedi soir, pour le déplacement délicat à Angers en Ligue 1, l’OM a l’occasion de distancer le LOSC, qui a perdu 3-0 contre le PSG, en prenant trois points d’avance. Selon L’Équipe, Roberto De Zerbi devrait aligner une compo assez classique, même si cinq changements pourraient être opérés comparé au carton face à Bayeux quelques jours plus tôt en Coupe de France. Ainsi, Rulli, Balerdi, Højbjerg, Vermeeren et Weah devraient remplacer de Lange, Pavard, Nadir, Gomes et O’Riley dans le onze.

La compo probable de l’OM

Rulli – Murillo, Balerdi (cap), Medina, Emerson – Højbjerg, Vermeeren – Weah, Greenwood, Traoré – Gouiri.