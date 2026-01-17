OM : les changements attendus dans la compo de De Zerbi à Angers sont connus

La compo probable de l’OM pour le match face à Angers.
Ce samedi soir, pour le déplacement délicat à Angers en Ligue 1, l’OM a l’occasion de distancer le LOSC, qui a perdu 3-0 contre le PSG, en prenant trois points d’avance. Selon L’Équipe, Roberto De Zerbi devrait aligner une compo assez classique, même si cinq changements pourraient être opérés comparé au carton face à Bayeux quelques jours plus tôt en Coupe de France. Ainsi, Rulli, Balerdi, Højbjerg, Vermeeren et Weah devraient remplacer de Lange, Pavard, Nadir, Gomes et O’Riley dans le onze.
La compo probable de l’OM
Rulli – Murillo, Balerdi (cap), Medina, Emerson – Højbjerg, Vermeeren – Weah, Greenwood, Traoré – Gouiri.
𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐓𝐎 𝐁𝐔𝐒𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒 👊 #SCOOM
Les 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 s'érigent en statue et entament leur phase retour par un déplacement en 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗴𝗲𝘃𝗶𝗻𝗲𝘀 ⚔️
📆 𝐴𝑐𝑡.18, @Ligue1
📍 𝑆𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑦𝑚𝑜𝑛𝑑 𝐾𝑜𝑝𝑎 🏟️
🕘 21:05 pic.twitter.com/ltgmUGtuw3— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 17, 2026