OM : deux des cinq incertains vers un forfait contre Angers !

Benjamin Pavard et Angel Gomes semblent se diriger vers un forfait pour Angers SCO – OM.

Une vague d’incertitudes plane sur l’Olympique de Marseille avant le déplacement de ce samedi (21h05) à Angers. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a annoncé que Benjamin Pavard, Angel Gomes, Geoffrey Kondogbia, Arthur Vermeeren et Bilal Nadir étaient incertains pour cette rencontre.

« Peut-être Benjamin Pavard absent. Peut-être rien de grave mais je ne sais pas s’il pourra jouer. Il faut regarder Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermereen. Il faut voir aussi pour Bilal Nadir », a déploré l’entraîneur olympien devant la presse.

Pavard et Gomes absents du dernier entraînement !

Quelques heures plus tard, les mauvaises ne sont pas bonnes pour Benjamin Pavard et Angel Gomes. Selon La Minute OM, les deux joueurs n’étaient pas présents ce vendredi après-midi sur les pelouses de la Commanderie pour le dernier entraînement collectif avant le match contre Angers. Leurs chances de figurer dans le groupe marseillais pour cette rencontre s’annoncent désormais réduites.