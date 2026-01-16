À LA UNE DU 16 JAN 2026
[16:43]OM Mercato : De Zerbi scelle l’avenir d’Hojbjerg et évoque l’arrivée de recrues
[16:14]FC Nantes Mercato : les Canaris annoncent une nouvelle signature !
[15:57]Stade Rennais : Beye annonce trois bonnes nouvelles avant Le Havre
[15:35]FC Barcelone Mercato : accord imminent pour le départ de ter Stegen, son futur club connu !
[15:13]OM, RC Lens, OL, Stade Rennais : le PSG éliminé, quel est le favori de la Coupe de France ? 
[14:41]FC Nantes : Kantari perd un titulaire mais s’enflamme avant le Paris FC
[14:20]OM : De Zerbi annonce plusieurs coups durs avant Angers et évoque Abdelli
[13:57]ASSE : la compo probable d’Horneland contre Clermont
[13:30]Stade Rennais Mercato : grosses menaces pour Habib Beye, on s’arrache ses pépites !
[13:00]OM : en plein Mercato, les Marseillais s’offrent un camouflet national sur l’OL
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : De Zerbi annonce plusieurs coups durs avant Angers et évoque Abdelli

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 14:20
💬 Commenter
Roberto De Zerbi (OM)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, était présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du déplacement à Angers.

Troisième de Ligue 1 derrière le RC Lens et le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille se déplace ce samedi (21h05) sur la pelouse du SCO d’Angers, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Roberto De Zerbi faisait face aux médias.

L’entraîneur marseillais a fait le point sur son groupe, annonçant une vague d’incertitudes. « Peut-être Benjamin Pavard absent. Peut-être rien de grave mais je ne sais pas s’il pourra jouer. Il faut regarder Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermereen. Il faut voir aussi pour Bilal Nadir. Sinon ça va pour tout le monde. Emerson et Facundo Medina sont sortis pour de la gestion en Coupe de France. Gouiri est là. »

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

« Abdelli est un joueur fort »

Durant son point-presse, Roberto De Zerbi a également été interrogé sur Himad Abdelli, annoncé tout proche de l’OM. « Himad Abdelli, c’est un joueur fort comme d’autres à Angers et vous les connaissez. Je ne sais pas s’il jouera. Par respect, je n’aime pas parler des joueurs des autres équipes. Je ne sais pas s’il jouera, je dois être concentré sur mon équipe. Je dois faire attention à beaucoup de choses. Tant mieux pour nous si les joueurs forts des autres équipes ne jouent pas », a répondu le technicien italien.

OMAngers SCO

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Angers SCO, OM