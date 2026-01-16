OM : De Zerbi annonce plusieurs coups durs avant Angers et évoque Abdelli

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, était présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du déplacement à Angers.

Troisième de Ligue 1 derrière le RC Lens et le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille se déplace ce samedi (21h05) sur la pelouse du SCO d’Angers, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Roberto De Zerbi faisait face aux médias.

L’entraîneur marseillais a fait le point sur son groupe, annonçant une vague d’incertitudes. « Peut-être Benjamin Pavard absent. Peut-être rien de grave mais je ne sais pas s’il pourra jouer. Il faut regarder Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermereen. Il faut voir aussi pour Bilal Nadir. Sinon ça va pour tout le monde. Emerson et Facundo Medina sont sortis pour de la gestion en Coupe de France. Gouiri est là. »

« Abdelli est un joueur fort »

Durant son point-presse, Roberto De Zerbi a également été interrogé sur Himad Abdelli, annoncé tout proche de l’OM. « Himad Abdelli, c’est un joueur fort comme d’autres à Angers et vous les connaissez. Je ne sais pas s’il jouera. Par respect, je n’aime pas parler des joueurs des autres équipes. Je ne sais pas s’il jouera, je dois être concentré sur mon équipe. Je dois faire attention à beaucoup de choses. Tant mieux pour nous si les joueurs forts des autres équipes ne jouent pas », a répondu le technicien italien.