À LA UNE DU 17 JAN 2026
[13:30]Stade Rennais Mercato : accord trouvé pour Jacquet, quelque chose d’historique se prépare !
[13:13]FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé une signature prometteuse et relancent un gros coup
[13:01]Real Madrid : la compo face à Levante, la réponse officielle est connue pour Mbappé !
[12:32]OM Mercato : un flop qui a coûté très cher va quitter Marseille
[12:21]Stade Rennais Mercato : l’Arabie saoudite lâche une offre XXL qui bouleverse Meïté
[12:06]PSG Mercato : Dro Fernandez (FC Barcelone) arrive, Flick humilié par Luis Enrique !
[11:42]RC Lens : un Sang et Or en quête de temps de jeu a reçu un message pas forcément rassurant
[11:30]Revue de presse : un ex de l’ASSE de retour en L1, surprise d’Auxerre à Lens, une recrue de renom à Paris ?
[10:57]Real Madrid : Mbappé de retour comme titulaire face à Levante, une réponse est tombée
[10:36]OM : des bonnes surprises dans le groupe de De Zerbi pour affronter Angers
OM : des bonnes surprises dans le groupe de De Zerbi pour affronter Angers

Par William Tertrin - 17 Jan 2026, 10:36
Roberto De Zerbi (OM)
Le groupe de l’OM pour le déplacement à Angers.

Ce samedi à 21h05, l’OM se déplace sur la pelouse d’Angers SCO pour le début de la phase retour de Ligue 1. Le groupe de Roberto De Zerbi vient d’être dévoilé, et seul Benjamin Pavard (et Nayef Aguerd à la CAN) est absent. Angel Gomes est bien là, tout comme Vermeeren, Aubameyang et Paixão qui font leur retour. En revanche, Mmadi et Maupay sortent du groupe.

Le groupe de l’OM

De Lange, Rulli, Vermot – Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Palmieri, Weah – Bakola, Gomes, Højbjerg, Kondgobia, Nadir, O’Riley, Vermeeren – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixão, Traoré.

