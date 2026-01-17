OM : des bonnes surprises dans le groupe de De Zerbi pour affronter Angers

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le groupe de l’OM pour le déplacement à Angers.

Ce samedi à 21h05, l’OM se déplace sur la pelouse d’Angers SCO pour le début de la phase retour de Ligue 1. Le groupe de Roberto De Zerbi vient d’être dévoilé, et seul Benjamin Pavard (et Nayef Aguerd à la CAN) est absent. Angel Gomes est bien là, tout comme Vermeeren, Aubameyang et Paixão qui font leur retour. En revanche, Mmadi et Maupay sortent du groupe.

Le groupe de l’OM

De Lange, Rulli, Vermot – Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Palmieri, Weah – Bakola, Gomes, Højbjerg, Kondgobia, Nadir, O’Riley, Vermeeren – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixão, Traoré.