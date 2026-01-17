OM : des bonnes surprises dans le groupe de De Zerbi pour affronter Angers

Le groupe de l’OM pour le déplacement à Angers.
Ce samedi à 21h05, l’OM se déplace sur la pelouse d’Angers SCO pour le début de la phase retour de Ligue 1. Le groupe de Roberto De Zerbi vient d’être dévoilé, et seul Benjamin Pavard (et Nayef Aguerd à la CAN) est absent. Angel Gomes est bien là, tout comme Vermeeren, Aubameyang et Paixão qui font leur retour. En revanche, Mmadi et Maupay sortent du groupe.
Le groupe de l’OM
De Lange, Rulli, Vermot – Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Palmieri, Weah – Bakola, Gomes, Højbjerg, Kondgobia, Nadir, O’Riley, Vermeeren – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixão, Traoré.
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 📋 #SCOOM
Les 2️⃣1️⃣ 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 retenus par 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 18ème journée de @Ligue1 ⚡️ pic.twitter.com/3qkPswUEbs— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 17, 2026