À LA UNE DU 17 JAN 2026
[14:00]ASSE : le père de Stassin se lâche sur le mal-être de son fils et fait une grosse annonce mercato
[13:30]Stade Rennais Mercato : accord trouvé pour Jacquet, quelque chose d’historique se prépare !
[13:13]FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé une signature prometteuse et relancent un gros coup
[13:01]Real Madrid : la compo face à Levante, la réponse officielle est connue pour Mbappé !
[12:32]OM Mercato : un flop qui a coûté très cher va quitter Marseille
[12:21]Stade Rennais Mercato : l’Arabie saoudite lâche une offre XXL qui bouleverse Meïté
[12:06]PSG Mercato : Dro Fernandez (FC Barcelone) arrive, Flick humilié par Luis Enrique !
[11:42]RC Lens : un Sang et Or en quête de temps de jeu a reçu un message pas forcément rassurant
[11:30]Revue de presse : un ex de l’ASSE de retour en L1, surprise d’Auxerre à Lens, une recrue de renom à Paris ?
[10:57]Real Madrid : Mbappé de retour comme titulaire face à Levante, une réponse est tombée
Real Madrid : la compo face à Levante, la réponse officielle est connue pour Mbappé !

Par William Tertrin - 17 Jan 2026, 13:01
💬 Commenter
Kylian Mbappé applaudissant les supporters du Real Madrid après la victoire à Alavès.
Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter Levante.

Ce samedi, le Real Madrid en pleine crise reçoit Levante pour la 20e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa, qui a décidé de titulariser Kylian Mbappé contrairement à ce qui a pu être annoncé. Coup d’envoi à 14h au stade Santiago Bernabéu.

La compo du Real Madrid

Courtois – Valverde (cap), Asencio, Huijsen, Carreras – Bellingham, Tchouaméni, Camavinga – G. Garcia, Mbappé, Vinicius.

