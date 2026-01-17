Real Madrid : la compo face à Levante, la réponse officielle est connue pour Mbappé !

Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter Levante.
Ce samedi, le Real Madrid en pleine crise reçoit Levante pour la 20e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa, qui a décidé de titulariser Kylian Mbappé contrairement à ce qui a pu être annoncé. Coup d’envoi à 14h au stade Santiago Bernabéu.
La compo du Real Madrid
Courtois – Valverde (cap), Asencio, Huijsen, Carreras – Bellingham, Tchouaméni, Camavinga – G. Garcia, Mbappé, Vinicius.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @LevanteUD
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/mRnB56kQkK— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 17, 2026