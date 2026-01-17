Real Madrid : Mbappé de retour comme titulaire face à Levante, une réponse est tombée

Le retour de Kylian Mbappé était très attendu du côté de Madrid. Après plusieurs semaines de convalescence malgré quelques minutes jouées face au Barça, l’attaquant français figure bien dans le groupe pour affronter Levante, mais il ne débutera pas la rencontre, selon L’Équipe. Un choix fort du staff madrilène, dans un contexte où chaque décision autour du prodige français est scrutée et commentée.

Mbappé laissé sur le banc : un choix sous surveillance

Plus titularisé sur les dernières semaines à cause d’une blessure, Mbappé est au coeur d’une gestion à la veille d’échéances majeures, ce qui pose la question de la confiance totale dans sa forme actuelle. Alvaro Arbeloa s’est voulu rassurant, affirmant que Mbappé « va mieux, il sera dans la liste », mais la prudence a dicté sa stratégie.

Ce scénario n’est pas sans rappeler les dernières blessures et difficultés rencontrées par Kylian Mbappé au Real Madrid. Chacun de ses retours sur les terrains s’accompagne d’un mélange d’attente et de précaution du côté du staff et du public merengue.

Un retour progressif pour l’attaquant français

La gestion du retour de Mbappé est guidée par un constat simple : ses dernières semaines ont été marquées par une blessure au genou contractée fin 2025. Cette absence l’a éloigné des pelouses lors de rencontres charnières et l’a cantonné à quelques minutes dans la récente finale de Supercoupe d’Espagne. Entré en jeu face au Barça pour le dernier quart d’heure, il n’a pas eu l’impact espéré lors d’une défaite frustrante.

Si son état s’améliore à mesure que les jours passent, la décision de ne pas le pousser prématurément revient à privilégier l’intégrité physique de celui qui a déjà inscrit 18 buts en 18 matches cette saison avec le Real. Une telle efficacité place l’attaquant au cœur du jeu madrilène, et explique la vigilance actuelle du staff technique.

La Ligue des champions déjà en ligne de mire

Madrid n’a jamais caché ses ambitions continentales. À l’heure de préparer le choc en Ligue des champions face à Monaco, la présence de Mbappé dans le groupe est attendue, mais le staff préfère qu’il arrive à 100%. Le calendrier s’intensifie et les supporters, bien sûr, guettent avec impatience son retour en grande forme sur la scène européenne.

L’accent mis sur une remise en condition optimale anticipe les exigences d’une compétition où chaque détail peut faire la différence. Le Real Madrid préfère donc temporiser et éviter tout risque de rechute avant d’activement viser son principal objectif : la victoire en C1.

Le Real mise sur la santé de son joyau

La gestion des stars n’a rien d’une science exacte. Mais à l’heure d’écrire une nouvelle page de son histoire, Madrid s’offre le luxe de jouer la carte de la patience. Le choix de faire débuter Mbappé sur le banc contre Levante n’est pas qu’une précaution médicale : il correspond à une vision à long terme, là où chaque échéance compte mais la santé du joueur prime.

La manière dont Madrid accompagne son retour affirme une stratégie réfléchie : donner à Mbappé le temps de retrouver l’intégralité de ses moyens, pour mieux le relancer dans les prochaines grandes batailles. Les supporters madrilènes peuvent donc espérer revoir leur star étinceler très vite, notamment lors du choc européen face à l’ASM, une perspective qui alimente déjà toutes les attentes.