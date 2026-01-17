RC Lens : la compo de Sage pour affronter Auxerre, avec trois changements

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter l’AJ Auxerre dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1, la première de la phase retour !
Ce samedi, pour entamer la phase retour de Ligue 1 avec la 18e journée, le RC Lens reçoit l’AJ Auxerre. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Pierre Sage. Trois changements sont opérés par rapport à la victoire contre Sochaux en Coupe de France. Ainsi, Bulatovic, Thauvin et Fofana remplacent Sotoca, Guilavogui et Édouard (blessé). Coup d’envoi à 17h à Bollaert-Delelis.
La compo du RCL
Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Abdulhamid, Thomasson (cap), Bulatovic, Udol – Thauvin, Fofana, Saïd.
𝑯-𝟏 avant #RCLAJA 🔴🟡
Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 choisi par le coach Pierre Sage pour débuter face à l'@AJA.
📋 4 changements par rapport à l'équipe alignée le week-end dernier en @coupedefranceCA. #FiersDEtreLensois pic.twitter.com/09Qa8Wptp6— Racing Club de Lens (@RCLens) January 17, 2026