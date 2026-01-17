À LA UNE DU 17 JAN 2026
[19:00]ASSE : Geraerts annonce un Stade de Reims de combat face aux Verts
[18:55]RC Lens – AJ Auxerre (1-0) : la place de leader retrouvée et un record égalé, les notes des Sang et Or
[18:38]FC Barcelone : un scandale avec un joueur de l’OM ressurgit
[18:17]OM : Pierre Ménès se moque des galères marseillaises pour aller à Angers
[18:02]PSG Mercato : après le Barça avec Dro, Luis Enrique frustre un autre géant espagnol
[17:46]Stade Rennais Mercato : accord trouvé avec une recrue, Beye vise la Champions League !
[17:33]FC Nantes : première amère pour Benhattab avec Reims
[17:12]Real Madrid : Mbappé a soutenu Vinicius Jr, conspué par le Bernabeu
[16:50]OM Mercato : l’Atlético est passé à l’attaque pour Greenwood !
[16:23]FC Barcelone : amer, Flick fracasse Dro pour son départ au PSG
RC Lens : la compo de Sage pour affronter Auxerre, avec trois changements

Par William Tertrin - 17 Jan 2026, 16:01
💬 Commenter
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du match à Monaco.
Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter l’AJ Auxerre dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1, la première de la phase retour !

Ce samedi, pour entamer la phase retour de Ligue 1 avec la 18e journée, le RC Lens reçoit l’AJ Auxerre. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Pierre Sage. Trois changements sont opérés par rapport à la victoire contre Sochaux en Coupe de France. Ainsi, Bulatovic, Thauvin et Fofana remplacent Sotoca, Guilavogui et Édouard (blessé). Coup d’envoi à 17h à Bollaert-Delelis.

La compo du RCL

Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Abdulhamid, Thomasson (cap), Bulatovic, Udol – Thauvin, Fofana, Saïd.

RC Lens

