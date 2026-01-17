Pour le troisième match de Claude Puel sur le banc de l’OGC Nice, les Aiglons se sont lourdement inclinés sur la pelouse de Toulouse (1-5).

Trois matches et Claude Puel court toujours après une première victoire sur le banc niçois. L’aventure avait plutôt bien commencé pour le technicien avec un nul à domicile contre Strasbourg (1-1) et une qualification en Coupe de France sur la pelouse du FC Nantes (1-1, 5 t.a.b. à 3). Mais la marche était trop haute ce soir à Toulouse, où les Aiglons ont volé en éclats (5-1). Dominateurs d’un bout à l’autre de la partie, les Violets ont marqué par Hidalgo (7e, 55e), Magri (45e), Casseres (74e) et Vignolo (80e). Wahi a réduit l’écart à la 49e sur une grossière erreur d’un Toulousain, qui n’a pas assez appuyé sa passe en retrait.

Grâce à ce carton, le TFC monte à la 7e place. L’OGC Nice reste 14e mais le Paris FC pourrait lui passer devant demain s’il s’impose à Nantes. Ce match a confirmé que le problème de cette équipe n’était sans doute pas Franck Haise…