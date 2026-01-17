À LA UNE DU 17 JAN 2026
Ligue 1 : l’OGC Nice rechute lourdement à Toulouse

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 21:06
💬 Commenter
La déception des Niçois après un but encaissé contre le TFC.
Pour le troisième match de Claude Puel sur le banc de l’OGC Nice, les Aiglons se sont lourdement inclinés sur la pelouse de Toulouse (1-5).

Trois matches et Claude Puel court toujours après une première victoire sur le banc niçois. L’aventure avait plutôt bien commencé pour le technicien avec un nul à domicile contre Strasbourg (1-1) et une qualification en Coupe de France sur la pelouse du FC Nantes (1-1, 5 t.a.b. à 3). Mais la marche était trop haute ce soir à Toulouse, où les Aiglons ont volé en éclats (5-1). Dominateurs d’un bout à l’autre de la partie, les Violets ont marqué par Hidalgo (7e, 55e), Magri (45e), Casseres (74e) et Vignolo (80e). Wahi a réduit l’écart à la 49e sur une grossière erreur d’un Toulousain, qui n’a pas assez appuyé sa passe en retrait.

Grâce à ce carton, le TFC monte à la 7e place. L’OGC Nice reste 14e mais le Paris FC pourrait lui passer devant demain s’il s’impose à Nantes. Ce match a confirmé que le problème de cette équipe n’était sans doute pas Franck Haise…

OGC NiceToulouse FC

