À LA UNE DU 18 JAN 2026
[08:30]PSG Mercato : l’arrivée de Dro Fernandez (FC Barcelone) à Paris fait déjà débat
[08:00]OM Mercato : départ acté pour Lirola, direction la Serie A !
[07:30]ASSE : Stassin chahuté par les supporters, Horneland le défend
[07:00]PSG Mercato : l’agent de Donnarumma met le feu aux poudres à Manchester City !
[06:00]ASSE – Clermont : les notes des Verts, vainqueurs dans la douleur
[05:00]OM : Abdelli, le Mercato… De Zerbi glisse un message à Benatia et Longoria
[00:00]FC Barcelone : Antonella Roccuzzo met le feu avec un micro bikini
[23:07]L’OM cartonne Angers (5-2), les notes des Phocéens
[22:48]L’ASSE se relance face à Clermont (1-0) mais ne rassure pas
[22:32]FC Nantes : une piste défensive va s’engager en L2, mauvaise nouvelle pour Leroux
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : l’agent de Donnarumma met le feu aux poudres à Manchester City !

Par Laurent Hess - 18 Jan 2026, 07:00
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Six mois après son départ du PSG pour Manchester City, l’avenir de Gianluigi Donnarumma redevient objet de spéculations. Son agent, Enzo Raiola, s’est exprimé sur la possibilité d’un retour du gardien italien en Serie A, distillant l’espoir du côté des supporters transalpins tout en reconnaissant les obstacles qui se dressent.

Auréolé de performances solides en Premier League, Gianluigi Donnarumma, passé du PSG à City l’été dernier, reste lié à l’Italie par une histoire d’attachement et de nostalgie. Questionné par la RAI sur un possible come-back au pays, son agent a entretenu cette part de doute : « À City, il s’intègre parfaitement, mais si une opportunité italienne se présente, nous l’étudierons. » Une déclaration teintée d’ambiguïté, qui relance les débats autour de la trajectoire du gardien. Les supporters de l’Inter et de la Juventus scrutent désormais le moindre indice, entre rêve et réalisme. Arrivé outre-Manche en septembre 2025, après un passage contrasté à Paris, Donnarumma s’est vite imposé au sein de l’effectif mancunien. Son impact est indéniable : 19 matchs joués cette saison pour 8 clean sheets et une présence rassurante dans la surface. L’Italien démontre une belle capacité d’adaptation, loin des débuts parfois périlleux connus par certains transfuges de Ligue 1. Le projet proposé par City séduit le portier, à tel point qu’il envisage de s’y installer durablement.

Un retour en Italie pour Donnarumma ? Les obstacles majeurs

Malgré la lueur d’espoir laissée par l’agent, la réalité du marché pèse lourdement. Donnarumma bénéficie d’un contrat en béton, courant jusqu’en 2030, assorti d’un salaire annuel de 15 millions d’euros plus bonus. Ces chiffres, hors standards de la Serie A actuelle, compliquent singulièrement l’hypothèse d’un retour au pays. Difficile pour les géants italiens de rivaliser économiquement, même pour un élément aussi emblématique que lui. Le gardien semble pour l’instant solidement ancré dans le projet mancunien, comme l’a confirmé l’annonce officielle de Manchester City lors de son transfert.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

La réaction des supporters et la réalité contractuelle

Côté tifosi, l’annonce de l’agent réveille les souvenirs et les attentes : la perspective de revoir Donnarumma en Serie A fait vibrer, particulièrement chez les fans de l’Inter et de la Juve. Néanmoins, la prolongation longue durée et le salaire du joueur laissent peu de place à un mouvement immédiat. D’autant que Donnarumma, épanoui à City, ne laisse transparaître aucun malaise, bien au contraire, à l’image de ses confidences après son départ de Paris

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot