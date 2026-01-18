PSG Mercato : l’agent de Donnarumma met le feu aux poudres à Manchester City !

Six mois après son départ du PSG pour Manchester City, l’avenir de Gianluigi Donnarumma redevient objet de spéculations. Son agent, Enzo Raiola, s’est exprimé sur la possibilité d’un retour du gardien italien en Serie A, distillant l’espoir du côté des supporters transalpins tout en reconnaissant les obstacles qui se dressent.

Auréolé de performances solides en Premier League, Gianluigi Donnarumma, passé du PSG à City l’été dernier, reste lié à l’Italie par une histoire d’attachement et de nostalgie. Questionné par la RAI sur un possible come-back au pays, son agent a entretenu cette part de doute : « À City, il s’intègre parfaitement, mais si une opportunité italienne se présente, nous l’étudierons. » Une déclaration teintée d’ambiguïté, qui relance les débats autour de la trajectoire du gardien. Les supporters de l’Inter et de la Juventus scrutent désormais le moindre indice, entre rêve et réalisme. Arrivé outre-Manche en septembre 2025, après un passage contrasté à Paris, Donnarumma s’est vite imposé au sein de l’effectif mancunien. Son impact est indéniable : 19 matchs joués cette saison pour 8 clean sheets et une présence rassurante dans la surface. L’Italien démontre une belle capacité d’adaptation, loin des débuts parfois périlleux connus par certains transfuges de Ligue 1. Le projet proposé par City séduit le portier, à tel point qu’il envisage de s’y installer durablement.

Un retour en Italie pour Donnarumma ? Les obstacles majeurs

Malgré la lueur d’espoir laissée par l’agent, la réalité du marché pèse lourdement. Donnarumma bénéficie d’un contrat en béton, courant jusqu’en 2030, assorti d’un salaire annuel de 15 millions d’euros plus bonus. Ces chiffres, hors standards de la Serie A actuelle, compliquent singulièrement l’hypothèse d’un retour au pays. Difficile pour les géants italiens de rivaliser économiquement, même pour un élément aussi emblématique que lui. Le gardien semble pour l’instant solidement ancré dans le projet mancunien, comme l’a confirmé l’annonce officielle de Manchester City lors de son transfert.

La réaction des supporters et la réalité contractuelle

Côté tifosi, l’annonce de l’agent réveille les souvenirs et les attentes : la perspective de revoir Donnarumma en Serie A fait vibrer, particulièrement chez les fans de l’Inter et de la Juve. Néanmoins, la prolongation longue durée et le salaire du joueur laissent peu de place à un mouvement immédiat. D’autant que Donnarumma, épanoui à City, ne laisse transparaître aucun malaise, bien au contraire, à l’image de ses confidences après son départ de Paris…