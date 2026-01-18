ASSE Mercato : le successeur de Stassin déniché en Belgique ?

L’ASSE activerait une nouvelle piste offensive du côté de la Belgique en cas de départ de Lucas Stassin.

Désireux de quitter l’ASSE l’été dernier, Lucas Stassin, sifflé par le public de Geoffroy-Guichard à son remplacement contre Clermont (1-0), devrait terminer la saison chez les Verts. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre son père, Stéphane Stassin, dans un entretien au Progrès : « Lucas a vu pour la première fois les dessous noirs du foot. Ça a été très compliqué, il le disait lui-même, il était honnête. Il en parlait souvent avec le coach. Il n’était pas bien mentalement, physiquement, il ne s’entraînait pas bien… Il a eu un creux mental. C’est logique pour un garçon de 20 ans, après tout ce qu’il a vécu cet été. Ce n’est pas un robot. Il habite seul, il s’était un peu isolé. Il le disait. Lui qui avait l’habitude de rester pour une deuxième séance, là, il rentrait chez lui. Mais depuis un mois, il s’est remis en mode machine, il s’est totalement repris en main et il est serein. Il reprend soin de lui, il bosse, il fait ses deux séances quotidiennes sur le terrain et en salle. Il a repris un préparateur physique. Je le vois, il est de nouveau fit. Il s’est mis en tête de reperformer et de faire monter Saint-Étienne ».

L’ASSE piste Ngoura (Cercle Bruges)

Défendu par Eirik Horneland, Lucas Stassin aurait donc la tête à l’ASSE. Mais selon Transfert Radar, cela n’empêcherait pas Kilmer Sports de penser à sa succession. Et dans cette optique, KSV aurait ciblé Steve Ngoura. A bientôt 21 ans, l’ancien havrais, auteur de 13 buts en 12 sélections chez les jeunes tricolores (il est international U20), se révèle cette saison en Belgique, au Cercle Bruges, avec qui il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives. Il avait rejoint le club belge l’hiver dernier. L’ASSE aurait supervisé à plusieurs reprises l’attaquant d’1,93 mètre et penserait à lui en cas de montée en Ligue 1, si Stassin venait à quitter le Forez.