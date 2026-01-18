ASSE Mercato : un transfert quasi bouclé aurait capoté, les Verts sont sans pitié !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Alors que le mercato hivernal bat son plein, une rumeur circule depuis quelques heures autour de Dylan Batubinsika et de son avenir à l’ASSE. Selon le compte @GaelB42, qui mentionne le blogueur “Guangdong Football Person”, le défenseur central congolais aurait échoué sa visite médicale dans le cadre d’un transfert en Chine. Une information qui n’a pas encore été confirmée de source officielle, mais qui alimente les discussions parmi les Stéphanois.

En effet, sur X, les supporters des Verts n’ont pas tardé à livrer leurs réactions sans pitié, pour la plupart assez moqueuses :

« qu'est que c'est grave après Maçon c'est lui … les hygiènes de vie de chien qu'il doivent avoir c'est affreux », « Même une visite médicale en Chine il est pas foutu de la réussir ?!? 🤪 », « Même ça il rate », « Enorme mdr ».

🔄 Un transfert vers Shenzhen évoqué

Comme relayé sur notre site, Batubinsika aurait été très proche de rejoindre le club chinois de Shenzhen Peng City. En effet, un accord était a priori trouvé entre les différentes parties et le joueur devait quitter l’ASSE dans les prochaines heures ou jours.

Le défenseur de 29 ans, arrivé à Saint‑Étienne à l’été 2023, s’est imposé comme un titulaire régulier avant d’être considéré comme indésirable, et totalise plus de 50 apparitions sous le maillot vert en compétitions officielles.

🤔 L’affaire de la visite médicale : rumeur ou réalité ?

La rumeur qui circule affirme que Batubinsika aurait échoué à sa visite médicale, ce qui bloquerait la finalisation du transfert. À ce stade, il n’existe aucune confirmation officielle d’un tel échec :

Ni l’ASSE ,

, Ni le club chinois potentiel ,

, Ni des médias reconnus du mercato

n’ont communiqué sur une visite médicale ou un échec. À prendre avec prudence, donc, en attendant qu’elle soit corroborée, ou pas.

📍 Un contexte sportif délicat pour Batubinsika et l’ASSE

Cette rumeur de départ intervient dans un contexte où l’ASSE cherche à trouver une porte de sortie à Batubinsika, devenu persona non grata chez les Verts. Sportivement, Batubinsika a disputé un seul match de Ligue 2 cette saison, mais a été convié avec la sélection de la République démocratique du Congo pour la CAN 2025.