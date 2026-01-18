FC Nantes : Kantari répond aux sifflets de la Beaujoire, il a trouvé comment rallumer la flamme

Dans une atmosphère électrique, marquée par une nouvelle désillusion à domicile, le FC Nantes s’est incliné face au Paris FC (1‑2) ce dimanche à la Beaujoire, dans un match crucial pour la course au maintien en Ligue 1. Les Canaris, malgré une égalisation d’Abline au retour des vestiaires, n’ont pas su concrétiser leurs occasions et s’inclinent une fois de plus devant leur public, mettant encore plus de pression sur une équipe déjà en difficulté.

L’entraîneur Ahmed Kantari a reconnu la difficulté d’enchaîner les matchs à domicile, évoquant la responsabilité accrue qui pèse sur ses joueurs face à leurs supporters. « C’est toujours difficile d’enchaîner les matches à domicile, car il faut prendre plus de responsabilité dans le jeu, mettre plus d’agressivité. Ce stage (à Cadix) va nous faire du bien, pouvoir être ensemble et revenir à bloc dans une semaine. » Par ces mots, il assume la nécessité de regagner de l’énergie et de la cohésion après une prestation jugée insuffisante.

Un public exigeant, une équipe à reconquérir

Très tôt dans la rencontre, les sifflets et les chants se sont fait entendre à la Beaujoire, révélant l’impatience d’un public nantais exigeant. Kantari n’a pas esquivé la question : « C’est à nous d’aller regagner la confiance du public. On la gagnera en montrant beaucoup plus, comme on a pu le faire à Marseille ou même contre Nice. Mais sur le début de match, on n’a effectivement pas retrouvé cet esprit. » Par ces paroles, il met l’accent sur la nécessité d’une réaction collective et d’une performance qui puisse satisfaire les supporters dans les prochaines semaines.

Un stage pour rebondir et structurer l’équipe

Face à la tension croissante autour du club, Kantari mise sur le stage de cohésion pour remettre l’équipe « à bloc ». Ce regroupement vise à renforcer la cohésion et l’agressivité, deux éléments qui, selon le coach, ont fait défaut lors de ce match. L’objectif est clair : retourner à domicile avec un état d’esprit transformé et des performances plus convaincantes pour renouer avec la victoire, et ainsi rallumer la flamme avec le public, qui vacille beaucoup trop ces dernières années.

Le maintien, un défi collectif

Dans la lutte pour le maintien, Nantes reste englué dans la zone rouge. Chaque point compte, et cette défaite face à un concurrent direct est une mauvaise opération pour les Canaris. Mais Kantari croit en la capacité de ses joueurs à se relever et à se battre jusqu’au bout pour le maintien. Pour cela, il faudra non seulement travailler sur le plan tactique, mais aussi sur la relation entre l’équipe et le public, ce qui pourrait devenir un élément clé dans les semaines à venir.