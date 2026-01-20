Real Madrid : Brahim Diaz a-t-il flingué sa carrière après sa panenka ratée à la CAN 2025 ?

Brahim Diaz peut-il se remettre de sa panenka ratée en finale de la CAN 2025 ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Le doute est permis »

« La panenka ratée de Brahim Diaz en finale de la CAN 2025 a ce goût amer d’une erreur qui dépasse le simple raté sportif pour presque une tache indélébile sur sa carrière. Parce qu’aux yeux du monde, ce geste n’est pas perçu comme une tentative audacieuse mais comme une faute de goût, un manque de respect dans un moment où chaque détail comptait. Les vrais cadres d’un vestiaire ne sont pas du genre à oublier une décision aussi lourde de conséquences. Et le pire, c’est que Diaz ne partait déjà pas de très haut au Real Madrid : remplaçant, jamais vraiment installé, souvent perçu comme un joueur de rotation dans un club où l’exigence est maximale.

Une panenka ratée, dans une finale continentale en mondovision, c’est un geste qui se paie cher, et là, le symbole est terrible : ce n’est pas un tir au but loupé, c’est une panenka dans un moment où l’humilité aurait suffi. Certes, d’autres grands joueurs ont déjà manqué un tir en but dans leur carrière mais cette image de suffisance mal maîtrisée risque de le suivre partout. À Madrid, le club ne pardonne pas les erreurs qui coûtent cher à l’image, et dans un effectif saturé de stars, un joueur déjà fragile mentalement peut vite se retrouver relégué au rang de souvenir. Les prochaines semaines vont être déterminantes mais la réalité est cruelle : le fort sympathique Diaz vient de se mettre dans une situation où il doit prouver qu’il peut encore exister au plus haut niveau, alors qu’il est sans doute au fond du seau. On lui souhaite du courage. »

Bastien AUBERT

« Ce raté l’a remis à sa place »

« J’ai l’impression que, comme beaucoup d’autres joueurs, je pense notamment à Xavi Simons, Brahim Diaz a été placé sur un piédestal avant même que sa carrière chez les professionnels n’ait réellement commencé. Et depuis, il ne cesse de courir après cette réputation née de compilations de ses meilleurs coups sur YouTube ou d’un agent trop zélé. Le milieu offensif est un très bon joueur mais pas un top joueur ni le héros de la patrie. Il n’est pas titulaire au Real Madrid, ne mérite pas de l’être et n’aurait jamais dû s’approcher du ballon pour transformer un pénalty en finale d’une CAN jouée à domicile, devant 65.000 fanatiques attendant un premier titre depuis 50 ans. Où étaient les cadres du Maroc à ce moment-là ? Pourquoi un Hakimi n’a-t-il pas saisi le ballon pour dire qu’il allait se charger de la sentence ?

La Panenka de Diaz à ce moment-là d’une partie aussi importance était complètement déplacée. Elle a confirmé que, mentalement, il n’a rien d’un grand champion. Il est un très bon joueur, ce qui est déjà énorme. Et je pense qu’après cette finale de la CAN, tout le monde l’a compris. Aussi, plus qu’un coup porté à sa carrière, je veux croire qu’il s’agira d’un nouveau départ. Finies les attentes déplacées à son sujet. Je lui souhaite de se trouver un club à la hauteur de son talent, un Betis, un Villarreal ou un Valence (quand ça tourne bien), et de se remettre vite de ce triste épisode. »

Raphaël NOUET