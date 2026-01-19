Moins de 24h après sa Panenka ratée en finale de la CAN 2025, le milieu offensif du Maroc Brahim Diaz a publié un message pour s’excuser. Alors que le gardien du Nigéria, lui, a chambré les Lions de l’Atlas…

On attendait sa réaction, elle est arrivée ! Héros malheureux de la finale de la CAN face au Sénégal (0-1) avec cette Panenka ratée à la dernière minute du temps réglementaire, Brahim Diaz a publié un message sur Instagram pour s’excuser : « J’ai mal au cœur. J’ai rêvé de ce titre grâce à tout l’amour que vous m’avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m’a fait sentir que je n’étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon cœur avant tout. Hier, j’ai échoué et j’en assume l’entière responsabilité et je m’excuse de tout cœur. Il me sera difficile de m’en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement, mais j’essaierai. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai jusqu’à ce qu’un jour je puisse vous rendre tout cet amour et être la fierté de mon peuple marocain ».

« Utilisez toutes mes serviettes pour essuyer vos larmes »

Mais alors que le Maroc pleure cette finale perdue, lui qui attend un sacre en CAN depuis un demi-siècle, ses adversaires rigolent. Et notamment les Nigérians, éliminés aux pénaltys en demi-finales par le pays hôte. Lors de cette partie, comme en finale d’ailleurs, des supporters et des ramasseurs de balle ont volé ou tenté de voler la serviette du gardien des Super Eagles, sur laquelle est généralement inscrit les spécificités de chaque tireur potentiel de pénalty. Sur Instagram, Stanley Nwabali a savouré la revanche apportée par le Sénégal en écrivant à l’attention des Marocains : « Utilisez toutes mes serviettes pour essuyer vos larmes ».

Comme beaucoup, Nwabali s’est étonné que le Maroc ait reçu le prix du fair-play de la part de la CAN alors que ses supporters ne l’ont pas vraiment été. Encore en finale, une scène hallucinante a opposé le gardien remplaçant du Sénégal, le Niçois Yehvann Diouf, a un remplaçant du Maroc et des ramasseurs de balle, qui essayaient de voler la serviette d’Edouard Mendy. Diouf s’est même retrouvé allongé sur le terrain pour protéger le précieux objet alors que le jeu continuait et se déplaçait dans sa direction ! Incroyable !