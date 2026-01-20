À LA UNE DU 20 JAN 2026
[20:22]FC Barcelone, Real Madrid, Stade de Reims : une légende s’en est allée
[20:14]Sporting – PSG : le onze de Luis Enrique est tombé
[20:01]PSG, Real Madrid Mercato : Rosenior (Chelsea) flingue la piste Fernandez
[19:32]Real Madrid – AS Monaco : le onze choisi par Arbeloa est connu
[19:29]OM Mercato : Nwaneri et Timber arrivent demain, 2 bombes dans leurs contrats !
[19:07]OM Mercato : lutte avec l’OL pour un joueur du Bayern Munich
[18:41]Stade Rennais Mercato : ça se précise pour une cible de l’ASSE qui a fait scandale avant la CAN
[18:19]FC Barcelone : Flick dit ouvertement vouloir détrôner le PSG en Champions League
[17:55]FC Nantes : une décision des Kita après l’OM fait scandale
[17:39]OM : une absence majeure et un retour côté Liverpool avant le choc
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : une décision des Kita après l’OM fait scandale

Par Raphaël Nouet - 20 Jan 2026, 17:55
💬 Commenter
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant le match contre le Paris FC.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Les dirigeants du FC Nantes auraient accordé une surprime à leurs joueurs après la victoire à Marseille (2-0). Une décision mal vécue en interne et incomprise par les supporters, surtout vu les résultats qui ont suivi…

Ce mardi, les participants au podcast Sans Contrôle font une révélation : les joueurs du FC Nantes ont eu droit à une triple prime après leur succès à Marseille (2-0). Cela aurait provoqué quelques remous en interne car certains dirigeants estimaient que c’était prématuré, surtout vu les échéances à venir (Paris FC, Nice). Les supporters, eux, ne comprennent pas du tout que les joueurs aient pu être récompensés de la sorte alors qu’ils restaient en position très précaire au classement. D’ailleurs, cette victoire, certes de prestige, au Vélodrome n’a pas eu d’effet positif puisque le FC Nantes a depuis été éliminé de la Coupe de France par Nice (1-1, 4 t.a.b. à 5) et battu par le PFC (1-2), à chaque fois à la Beaujoire.

Une prime négociée en début de saison

L’un des intervenants de Sans Contrôle résume la pensée générale en disant que gagner contre le Paris FC, qui n’avait que deux points d’avance sur le FC Nantes, aurait été plus important que vaincre à Marseille. Et que quitte à accorder une surprime, c’est après Paris ou à la fin du mois, si les objectifs avaient été atteints qu’il aurait fallu la donner. Il pense que le succès marseillais a créé une sorte d’euphorie dans laquelle tout le monde au club est tombé, ce qui a débouché sur le non-match contre le PFC.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Précision d’importance : la prime dont il est question dans le podcast aurait été négociée en début de saison, selon l’un des participants du podcast. Mais il n’empêche que la direction du FC Nantes aurait pu revenir dessus, vu la situation sportive catastrophique, et soit tout simplement l’annuler, soit la programmer à un autre moment. Par exemple en fin de saison si l’objectif maintien est atteint…

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot