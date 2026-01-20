Les dirigeants du FC Nantes auraient accordé une surprime à leurs joueurs après la victoire à Marseille (2-0). Une décision mal vécue en interne et incomprise par les supporters, surtout vu les résultats qui ont suivi…

Ce mardi, les participants au podcast Sans Contrôle font une révélation : les joueurs du FC Nantes ont eu droit à une triple prime après leur succès à Marseille (2-0). Cela aurait provoqué quelques remous en interne car certains dirigeants estimaient que c’était prématuré, surtout vu les échéances à venir (Paris FC, Nice). Les supporters, eux, ne comprennent pas du tout que les joueurs aient pu être récompensés de la sorte alors qu’ils restaient en position très précaire au classement. D’ailleurs, cette victoire, certes de prestige, au Vélodrome n’a pas eu d’effet positif puisque le FC Nantes a depuis été éliminé de la Coupe de France par Nice (1-1, 4 t.a.b. à 5) et battu par le PFC (1-2), à chaque fois à la Beaujoire.

Une prime négociée en début de saison

L’un des intervenants de Sans Contrôle résume la pensée générale en disant que gagner contre le Paris FC, qui n’avait que deux points d’avance sur le FC Nantes, aurait été plus important que vaincre à Marseille. Et que quitte à accorder une surprime, c’est après Paris ou à la fin du mois, si les objectifs avaient été atteints qu’il aurait fallu la donner. Il pense que le succès marseillais a créé une sorte d’euphorie dans laquelle tout le monde au club est tombé, ce qui a débouché sur le non-match contre le PFC.

Précision d’importance : la prime dont il est question dans le podcast aurait été négociée en début de saison, selon l’un des participants du podcast. Mais il n’empêche que la direction du FC Nantes aurait pu revenir dessus, vu la situation sportive catastrophique, et soit tout simplement l’annuler, soit la programmer à un autre moment. Par exemple en fin de saison si l’objectif maintien est atteint…