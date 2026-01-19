Recruté l’été dernier en provenance du Celtic Glasgow, le milieu défensif sud-coréen Hyeok-kyu Kwon est déjà poussé vers la sortie par le FC Nantes. Il aurait une touche en Ligue 2.

L’été dernier, le FC Nantes a voulu faire un mercato à l’économie et est en train de le payer cher. Les Kita père et fils, craignant les foudres de la DNCG à cause de finances dans le rouge, ont vendu les meilleurs joueurs de l’effectif, ont laissé partir les fins de contrat et n’ont recruté qu’en prêt, librement ou moyennant des indemnités extrêmement faibles. Comme pour Hyeok-kyu Kwon. Le Sud-Coréen est arrivé du Celtic Glasgow moyennant 250.000€. Mais selon Ouest-France, il serait déjà sur le départ ! La faute à une première partie de saison pendant laquelle il a franchement déçu malgré un temps de jeu relativement élevé.

Grenoble veut Kwon

Le quotidien régional explique que le FC Nantes a placé son joueur dans un loft qui comprend également l’ailier suédois Maychel Lahdo, prêté par l’AZ Alkmaar. Kwon aurait une touche en Ligue 2, à Grenoble. Mais à ce moment précis du mercato, la Maison Jaune privilégie un transfert, qui lui permettrait de financer une prochaine arrivée (un défenseur central est encore attendu) tout en économisant un salaire. Mais à moins d’une indemnité vraiment faible, le GF38 ne devrait pas avoir les moyens de payer un transfert.

Hyeok-kyu Kwon en Ligue 2, ce n’est donc pas encore fait, loin de là. Le Sud-Coréen pourrait prospecter en Ecosse, où il a réalisé une bonne première partie de saison dernière avec Hibernian, où il était prêté par le Celtic. Sa mise à l’écart a surpris Emmanuel Merceron, qui estime que Kwon n’a pas fait pire que certains coéquipiers : « Traitement archi dur pour lui je trouve. Il n’est pas moins bon qu’un Mwanga, et pas loin d’un Lepenant, très décevant sur cette première moitié de saison ».