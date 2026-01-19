À LA UNE DU 19 JAN 2026
[20:27]RC Lens : le climatiseur de l’OM snobe le Vélodrome
[19:35]ASSE : Reims se renforce avant d’affronter les Verts
[19:20]OM : l’arbitre du choc contre Liverpool réveille un douloureux souvenir
[19:01]Stade Rennais Mercato : la raison de la vente de Jacquet rappelle un douloureux souvenir au RC Lens
[18:44]PSG : le Sporting, Zidane, Dieu… les mots forts de Luis Enrique
[18:35]FC Nantes Mercato : un flop estival bientôt en L2 ?
[18:18]PSG Mercato : après Lee, l’Atlético veut un autre supersub de Luis Enrique
[18:00]ASSE – le rendez-vous de Didier Bigard : « Les leçons à ne pas oublier d’ASSE – Clermont »
[17:58]RC Lens : Pierre Ménès envoie un Sang et Or chez un géant européen
[17:43]Real Madrid Mercato : Jürgen Klopp donne de l’espoir aux Merengue
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : un flop estival bientôt en L2 ?

Par Raphaël Nouet - 19 Jan 2026, 18:35
💬 Commenter
Kwon au milieu de ses partenaires lors du match du FC Nantes au Havre.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Recruté l’été dernier en provenance du Celtic Glasgow, le milieu défensif sud-coréen Hyeok-kyu Kwon est déjà poussé vers la sortie par le FC Nantes. Il aurait une touche en Ligue 2.

L’été dernier, le FC Nantes a voulu faire un mercato à l’économie et est en train de le payer cher. Les Kita père et fils, craignant les foudres de la DNCG à cause de finances dans le rouge, ont vendu les meilleurs joueurs de l’effectif, ont laissé partir les fins de contrat et n’ont recruté qu’en prêt, librement ou moyennant des indemnités extrêmement faibles. Comme pour Hyeok-kyu Kwon. Le Sud-Coréen est arrivé du Celtic Glasgow moyennant 250.000€. Mais selon Ouest-France, il serait déjà sur le départ ! La faute à une première partie de saison pendant laquelle il a franchement déçu malgré un temps de jeu relativement élevé.

Grenoble veut Kwon

Le quotidien régional explique que le FC Nantes a placé son joueur dans un loft qui comprend également l’ailier suédois Maychel Lahdo, prêté par l’AZ Alkmaar. Kwon aurait une touche en Ligue 2, à Grenoble. Mais à ce moment précis du mercato, la Maison Jaune privilégie un transfert, qui lui permettrait de financer une prochaine arrivée (un défenseur central est encore attendu) tout en économisant un salaire. Mais à moins d’une indemnité vraiment faible, le GF38 ne devrait pas avoir les moyens de payer un transfert.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Hyeok-kyu Kwon en Ligue 2, ce n’est donc pas encore fait, loin de là. Le Sud-Coréen pourrait prospecter en Ecosse, où il a réalisé une bonne première partie de saison dernière avec Hibernian, où il était prêté par le Celtic. Sa mise à l’écart a surpris Emmanuel Merceron, qui estime que Kwon n’a pas fait pire que certains coéquipiers : « Traitement archi dur pour lui je trouve. Il n’est pas moins bon qu’un Mwanga, et pas loin d’un Lepenant, très décevant sur cette première moitié de saison ».

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot