À LA UNE DU 20 JAN 2026
[21:53]Stade Rennais Mercato : énorme rebondissement pour Jacquet !
[21:37]OM Mercato : ça sent de plus en plus mauvais pour Abdelli
[21:19]PSG Mercato : la sortie très ferme d’al-Khelaïfi sur Dembélé
[20:56]ASSE : Reims tente d’endiguer la marée verte
[20:22]FC Barcelone, Real Madrid, Stade de Reims : une légende s’en est allée
[20:14]Sporting – PSG : le onze de Luis Enrique est tombé
[20:01]PSG, Real Madrid Mercato : Rosenior (Chelsea) flingue la piste Fernandez
[19:32]Real Madrid – AS Monaco : le onze choisi par Arbeloa est connu
[19:29]OM Mercato : Nwaneri et Timber arrivent demain, 2 bombes dans leurs contrats !
[19:07]OM Mercato : lutte avec l’OL pour un joueur du Bayern Munich
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone, Real Madrid, Stade de Reims : une légende s’en est allée

Par Raphaël Nouet - 20 Jan 2026, 20:22
💬 Commenter
Lucien Muller en action avec le Real Madrid.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Ancien joueur du Stade de Reims, du FC Barcelone et du Real Madrid, Lucien Muller est décédé ce mardi 20 janvier 2026 à l’âge de 91 ans.

Ce n’est pas le joueur le plus connu de la belle époque du Stade de Reims. On retient plutôt Raymond Kopa, Just Fontaine, Jean Vincent ou Roger Piantoni. Mais Lucien Muller était également un élément majeur du club champenois. Entre 1959 et 1962, il a remporté deux titres de champion de France avec les Rouge et Blanc. Avant de filer au Real Madrid puis au FC Barcelone. Il a d’ailleurs été le premier et, à ce jour, le dernier joueur français passé d’un bord à l’autre du Clasico. Formé à Strasbourg, il a terminé sa carrière de joueur à Reims entre 1968 et 1970.

Il a aussi entraîné le Barça !

Il a immédiatement embrayé avec une carrière d’entraîneur qui s’est essentiellement déroulée en Espagne. Il a d’ailleurs dirigé le FC Barcelone lors de la saison 1978-79, se faisant limoger avant que le club catalan ne remporte sa première Coupe des Coupes. En 22 ans de carrière sur le banc, il n’en a passé que trois en France, du côté de Monaco (1983-86). C’est peut-être la raison pour laquelle il est moins connu dans nos contrées que ses contemporains.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’autre raison pouvant être un caractère compliqué. Ce pur Alsacien, qui a d’ailleurs débuté sa carrière à Strasbourg, était du genre peu causant et cassant. Ses interviews, à l’époque, valaient le détour. Malgré cela, Lucien Muller reste l’un des joueurs français les plus talentueux de sa génération.

FC BarceloneReal MadridStade de Reims

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid, Stade de Reims