Ancien joueur du Stade de Reims, du FC Barcelone et du Real Madrid, Lucien Muller est décédé ce mardi 20 janvier 2026 à l’âge de 91 ans.

Ce n’est pas le joueur le plus connu de la belle époque du Stade de Reims. On retient plutôt Raymond Kopa, Just Fontaine, Jean Vincent ou Roger Piantoni. Mais Lucien Muller était également un élément majeur du club champenois. Entre 1959 et 1962, il a remporté deux titres de champion de France avec les Rouge et Blanc. Avant de filer au Real Madrid puis au FC Barcelone. Il a d’ailleurs été le premier et, à ce jour, le dernier joueur français passé d’un bord à l’autre du Clasico. Formé à Strasbourg, il a terminé sa carrière de joueur à Reims entre 1968 et 1970.

Il a aussi entraîné le Barça !

Il a immédiatement embrayé avec une carrière d’entraîneur qui s’est essentiellement déroulée en Espagne. Il a d’ailleurs dirigé le FC Barcelone lors de la saison 1978-79, se faisant limoger avant que le club catalan ne remporte sa première Coupe des Coupes. En 22 ans de carrière sur le banc, il n’en a passé que trois en France, du côté de Monaco (1983-86). C’est peut-être la raison pour laquelle il est moins connu dans nos contrées que ses contemporains.

L’autre raison pouvant être un caractère compliqué. Ce pur Alsacien, qui a d’ailleurs débuté sa carrière à Strasbourg, était du genre peu causant et cassant. Ses interviews, à l’époque, valaient le détour. Malgré cela, Lucien Muller reste l’un des joueurs français les plus talentueux de sa génération.